Conform raportărilor financiare finale pentru anul trecut, afacerile JTI în 2023 cumulate pentru cele două entități care își desfășoară activitatea în România, JTI Trading și JTI Manufacturing, depășesc 8,5 miliarde lei (peste 1,7 miliarde euro). Suma totală include acciza și este în creștere cu circa 15% față de 2022. Pe lângă accize, JTI a mai virat la buget și TVA, plus alte taxe si contribuții, reprezentând în total peste 75% din cifra de afaceri, și anume circa 6,5 miliarde lei (1,3 miliarde euro), cu 19% mai mult față de anul precedent.

Profitul celor două entități JTI în 2023 este de peste un miliard de lei, în creștere cu circa 6% față de 2022.

„În ultima perioadă am înregistrat rezultate bune și în creștere de la an la an. Ceea ce înseamnă nu doar majorarea sumelor virate la buget, dar și continuarea investițiilor în capacitățile de producție, în portofoliul de produse pe care le punem pe piață și în oamenii noștri. De asemenea, mai înseamnă continuarea programelor sociale și culturale și a parteneriatelor anti-contrabandă cu autoritățile de aplicare a legii. Ne dorim să putem raporta și pentru 2024 și 2025 rezultate la fel de bune. Aceasta chiar dacă anul în curs este unul electoral, în care de obicei se cheltuie fără acoperire, pentru ca apoi să se discute despre austeritate și creșteri de taxe. Sperăm să nu fie cazul din nou ca tutunul să fie bun de plată, iar viitorii factori de decizie să dea dovadă de luciditate și echilibru în privința politicilor fiscale și a cadrului de reglementare a unui sector de importanță strategică pentru economia României”, a declarat Gilda Lazăr, Head of Corporate Affairs & Communications JTI Romania, Moldova și Bulgaria.

JTI este una dintre primele multinaționale stabilite local, încă din 1993. Compania a investit pe piața locală peste 300 milioane de euro, la care se adaugă circa 30 de milioane de euro în proiecte sociale și culturale destinate comunității.

În momentul de față, aproximativ 75% din producția fabricii de pe Platforma Pipera, din București, este exportată în peste 60 țări. Conform INS, în 2023 totalul exporturilor de țigarete și produse din tutun a fost de 1,68 miliarde de lei, contribuția pozitivă a industriei tutunului la balanța de plăți fiind de 1,2 miliarde de euro.

JTI are 1.400 de angajați în sediul din București, fabrică și birourile de vânzări din toată țara, și este Angajator de Top pentru al unsprezecelea an la rând, conform evaluării realizate de Institutul Top Employers.

JTI și-a început activitatea în România în urmă cu peste 30 ani, în 1993 (ca R.J. Reynolds) și de atunci se implică activ în comunitate: compania este partener al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), Filarmonicii „George Enescu”, Muzeului Brukenthal, Muzeului Național de Artă al României, Corului Madrigal, al „Turneelor de poveste” – serie de turnee muzicale în orașele mici, Festivalului SoNoRo, proiectelor CoolSound și Aplauze pentru poet, precum și sponsor oficial al Gigi Căciuleanu Romania Dance Company. JTI a fost premiată de Ministerul de Externe din Japonia pentru promovarea culturii nipone în România. JTI sprijină Grădina Japoneză din Herăstrău, Căsuța de Ceai din MNAR și Centrul de Studii Româno-Japoneze din cadrul Universității Româno-Americane. „Întâlnirile JTI”, lansate în anul 2000, au devenit un brand cultural național în dansul contemporan. Compania susține, din anul 2000, Bursele JTI pentru Jurnaliști, fiind de asemenea partener al Internship 2.0. Din 1998, se desfășoară programul Seniorii JTI, prin care 45 de vârstnici din Sectorul 2 primesc zilnic alimente și medicamente, iar de-a lungul anilor compania a colaborat și colaborează cu Samusocial, Ateliere fără frontiere, ARC, SoSiSeSa și alte organizații neguvernamentale, sprijinind proiecte sociale prin care sunt susținute persoane din categorii defavorizate în diverse zone ale țării, sau intervenții în situații de urgență (ca rezultat al pandemiei, războiului, inundațiilor etc.).

JTI este unul dintre cei mai mari producători mondiali de produse din tutun și produse pentru vapat, cu operațiuni în peste 130 de țări. Cu sediul la Geneva, Elveția, JTI are circa 46.000 de angajați, fiind membră a grupului Japan Tobacco. Pentru mai multe informații, vizitați www.jti.com.