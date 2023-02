JTI se află pe locul întâi în Topul Angajatorilor pentru 2022, din categoria producție bunuri de larg consum, realizat de Undelucram.ro. Compania ocupă locul șase în clasamentul general Top 100 cei mai apreciați angajatori Undelucram.ro. Acesta este singurul clasament din România care se bazează pe opiniile angajaților sau foștilor angajați și nu pe analiza practicilor de resurse umane sau pe notorietatea companiilor. Poziția în top este stabilită în funcție de nota generală (70%) și notele pentru cinci criterii (fiecare cu un procent de 6%), considerate importante de angajați: oportunități de avansare, pachet salarial, timp la birou versus timp liber, management, proceduri și valori.

Spre exemplu, un angajat JTI din București, cu o vechime de patru ani în companie enumeră la categoria „Pro”: cultura organizațională, mediul de lucru plăcut, salariul atractiv, beneficiile, programele de stare de bine (well-being). Unul dintre participanții la programul de internship scrie despre foștii colegi din JTI: „foarte prietenoși, săritori și muncitori. Deși eram într-un program de internship, m-au tratat ca pe o colegă ca oricare alta, nu s-au ascuns cu nimic față de mine”. Per total, experiența la JTI „a fost minunată”. „Bestial, poate cea mai bună multinațională”, scrie pe Undelucram.ro un fost angajat din Buzău, care a apreciat la JTI „echipa, mediul de lucru, facilitățile”. Un alt fost angajat, agent de vânzări din Giurgiu, vede experiența la JTI ca fiind un „plus spre viitor”.

„Oameni super de treabă”, „oameni faini”, „gândire out of the box”, „flexibilitate, înțelegere, dialog”, „atmosferă pozitivă”, „super profi”, „companie orientată către succes”, „șanse de dezvoltare în carieră”, sunt alte câteva dintre cuvintele folosite de actuali și foști angajați în cele 125 de evaluări de pe site-ul Undelucram.ro.

Printre elementele „contra” sunt menționate: situarea sediului în zona Pipera, săptămâna de lucru care nu e redusă la patru zile, munca hibrid de acasă în proporție de 50% și nu 100%, mai ales pentru pozițiile din IT sau alte „lucruri mărunte”, după cum scrie fostul angajat din Giurgiu.

88% dintre cei care au evaluat JTI ca angajator o recomandă cunoscuților. Criteriul care a obținut cel mai mare scor este cel referitor la proceduri și valori, urmat de pachetul salarial, management, timp liber/timp petrecut la birou și oportunitățile de avansare.

„Când auzim de proceduri par că reprezintă ceva ce ne încorsetează. Procedurile asigură însă siguranță și claritate. Știm exact ce și cum avem de făcut, cine și până unde are de făcut o treabă. Am avut situații în care colegi de ai noștri au revenit în companie și au spus că e mai bine la JTI pentru că totul este mult mai organizat. Acesta cred că este un feedback foarte valoros”, a declarat Petru Stoleriu, Learning & Development Manager, JTI Romania, în cadrul conferinței Top Angajatori Undelucram.ro, organizată recent de ZF.

Referindu-se le pachetul salarial și beneficii, Petru Stoleriu a adăugat: „și în 2022 am fost atenți la piață, pentru că dinamica salarială este influențată de condițiile economice. Urmărim astfel să intuim trenduri și să fim pro-activi, nu reactivi. Ne comparăm permanent cu alte companii, alte industrii. Pe lângă proactivitate cu privire la pachetul salarial, avem o componentă de beneficii flexibile, actualizată anual, pe baza feedback-ului colegilor”.

JTI aniversează 30 de ani în România și are circa 1.300 de angajați în fabrică, sediul central din București și în cele peste 30 de birouri de vânzări din toată țara.

Compania a fost recertificată pentru al zecelea an la rând Top Employer, Angajator de Top, situându-se pe locul al doilea între cele 31 de companii certificate în România. Institutul Top Employers a evaluat circa 20 de aspecte, printre care mediul de lucru, integrarea noilor colegi, atragerea talentelor, politicile de dezvoltare și training, starea de bine a angajaților (well-being), beneficiile și recunoașterea meritelor.

În plus, la finalul anului trecut, JTI România a fost certificată pentru prima dată Global Equality Standard (GES-Standardul global privind egalitatea), după o evaluare realizată de Ernst & Yang (EY). EY’s GES este singura certificare Diversity & Inclusion (D&I- diversitate și incluziune) care analizează oportunitățile egale, evaluând inclusiv Equal Pay (plata egală), care confirmă că JTI România aplică aceleași beneficii pentru competențe similare, indiferent de gen.

JTI și-a început activitatea în România în 1993 (ca R.J. Reynolds) și de atunci se implică activ în comunitate: compania este partener al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), al Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), al „Turneelor de poveste” – serie de turnee muzicale în orașele mici, al Festivalului SoNoRo, al proiectelor CoolSound și Aplauze pentru poet, precum și sponsor oficial al Gigi Căciuleanu Romania Dance Company. JTI a fost premiată de Ministerul de Externe din Japonia pentru promovarea culturii nipone în România. JTI sprijină Grădina Japoneză din Herăstrău, Căsuța de Ceai din Muzeul Național de Artă și Centrul de Studii Româno-Japoneze din cadrul Universității Româno-Americane. „Întâlnirile JTI”, eveniment lansat în anul 2000, a devenit un brand cultural național în dansul contemporan. Compania susține, din anul 2000, Bursele JTI pentru Jurnaliști, fiind de asemenea partener al Internship 2.0. Din 1998, se desfășoară programul Seniorii JTI, prin care 45 de vârstnici din Sectorul 2 primesc zilnic alimente și medicamente, iar de-a lungul anilor compania a colaborat și colaborează cu Samusocial, Ateliere fără frontiere, ARC, SoSiSeSa și alte organizații neguvernamentale, sprijinind proiecte sociale prin care sunt susținute persoane din categorii defavorizate în diverse zone ale țării.

JTI este unul dintre cei mai mari producători mondiali de produse din tutun și produse pentru vapat, cu operațiuni în peste 130 de țări. Cu sediul la Geneva, Elveția, JTI are peste 48.000 de angajați, fiind membră a grupului Japan Tobacco. Pentru mai multe informații, vizitați www.jti.com.