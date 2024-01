Kim Kardashian (43 de ani) are un dressing doar pentru genți! Vedeta americană s-a lăudat fanilor săi că deține o colecție de poșete în valoare de peste 1 milion de dolari, dintre care 129 sunt de la casa de modă Balenciaga, a cărei ambasador este chiar ea. Acestea din urmă valorează doar ele 400.000 de dolari, potrivit tabloidului britanic Daily Mail, citat de click.ro.

În casa ei de 60 de milioane de dolari din Hidden Hills, California, Kim are cele mai de preț accesorii. Bruneta este obsedată de genți de lux, așa că nu e de mirare că are un arsenal impresionant. Are poșete pentru orice ocazie și în toate culorile existente, pentru ca acestea să poată fi asortate la orice ținută. Kardashian, care deține o avere de 1,7 miliarde de dolari, a fost văzută anterior cu o geantă Birkin de 110.000 de dolari, de la Hermès. Acest brand creează cele mai scumpe genți din lume, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet și vezi FOTO, accesând: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/kim-kardashian-are-un-arsenal-de-genti-colectia-2334601.html