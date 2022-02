Kylie Jenner a anunțat că a devenit mamă pentru a doua oară. Starul din ”Keeping Up With The Kardashians” a confirmat că băiețelul ei a venit pe lume la doar o zi după aniversarea de patru ani a fiicei ei, notează click.ro.

Kylie Jenner (24 de ani) a devenit mamă pentru a doua oară. Sora lui Kim Kardashian a născut un băiețel pe 2 februarie, la numai o zi după ce fiica ei, Stormi, a împlinit patru ani.

Fericita mămică a făcut anunțul pe Instagram, printr-o imagine cu mâna ei ținând mâna bebelușului, potrivit sursei citate.

Kylie și pernerul ei de viață, Travis Scott, au refuzat, deocamdată, să dezvăluie numele fiului lor.

