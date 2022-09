Un bărbat din Suceava s-a ales cu dosar penal pentru că a condus mașina având o alcoolemie de 0,74mg/l. Interesant este faptul cum a ajuns să fie prins bărbatul. Acesta staționa la ora 2.30 noaptea pe bulevardul George Enescu și asculta muzică în mașină cu volumul dat la maxim. Un cetățean deranjat de zgomot a sunat la 112. La vederea polițiștilor bărbatul a pornit mașina și a luat-o spre Catedrală. A fost oprit pe strada Mărășești moment în care polițiștii au constatat că este băut întocmindu-i dosar penal. Șoferul s-a ales și cu o amendă pentru tulburarea liniștii publice.

