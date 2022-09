Un tânăr din Vicovu de Sus în vârstă de 23 de ani care avea deja o condamnare cu suspendare pentru conducere fără permis s-a urcat din nou la volan. A fost prins de polițiști și dus direct la Penitenciarul Botoșani. Pedepsele i-au fost contopite așa că va sta după gratii 2 ani și 7 luni.

