Primarul orașului sucevean Liteni, Tomiță Onisii, a declarat, la Radio Top, că, în ultimii ani, administrația locală a investit mult în învățămînt, iar rezultatele se văd. El a făcut afirmația în contextul în care la recenta sesiune a Bacalaureatului, promovabilitatea a fost de peste 80% la Liceul Tehnologic „Iorgu Vîrnav Liteanu”. Primarul a ținut să-i felicite pe candidați, dar și pe profesorii lor. De asemenea, Tomiță Onisii a afirmat că la liceu este în construcție un nou corp de clădire, în timp ce un altul va fi reabilitat și mansardat. Asta, pentru că se urmărește ca orele să se desfășoare înr-un singur schimb, nu în două, ca în prezent. Pe de altă parte, primarul Liteniului a spus că va deveni funcțională o grădiniță cu program prelungit și că se fac demersuri la Ministerul Dezvoltării pentru construirea unei creșe cu 40 de locuri. Tomiță Onisii a menționat că la cele două entități școlare din oraș sînt aproximativ 1.500 de copii.

