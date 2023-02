Noua grădiniță cu program prelungit din orașul Liteni a fost inaugurată astăzi într-un cadru festiv, în prima zi după vacanța ce tocmai s-a încheiat. Primarul din Liteni, Tomiță Onisii, a spus că noua grădiniță a fost construită printr-un proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală cu o valoare de 7 milioane de lei. Tomiță Onisii a spus că noua grădiniță este cea mai importantă investiție realizată în ultimii 50 de ani în orașul Liteni în domeniul educației. El a arătat că această grădiniță are șase grupe în care vor învăța 120 de preșcolari. Clădirea în care funcționează grădinița are peste 1.500 de metri pătrați desfășurați pe patru nivele demisol, parter, etaj și mansardă. Grădinița dispune de toate facilitățile necesare pentru un act educativ de înaltă calitate, spații educative, spații de recreere, dormitoare, bucătărie, sală de mese, cabinet medical, spații tehnice, etc.

La inaugurarea noii grădinițe au fost prezenți vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, șeful învățământului sucevean, Grigore Bocani, conducerile unităților de învățământ din Liteni, cadre didactice, părinți și copii. La începutul evenimentului, un sobor de preoți a oficiat o slujbă de sfințire a grădiniței.

După slujbă, primarul Tomiță Onisii a declarat că această inaugurare reprezintă o premieră pentru orașul Liteni. „După mai bine de 50 de ani începem activitatea într-o clădire nouă și spun asta pentru că la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70 s-au construit celelalte două corpuri de școală. Iar astăzi ne-am mutat într-un corp de școală modern, spațios, luminos în care asigurăm toate condițiile pentru copiii noștri. De la preluarea funcției de primar am pus un accent foarte mare pe educație și am modernizat aproape toate școlile. Mai sunt două grădinițe și o școală pe care trebuie să le finalizăm anul acesta și între timp am început și alte școli noi. Și pot să spun că astăzi am o mulțumire sufletească foarte mare pentru că suntem în clădirea aceasta. Unii erau pesimiști, dar într-o perioadă relativ complicată pentru că am început când era pandemia, am reușit să avem astăzi o clădire modernă și o putem oferi copiilor noștri. Am făcut eforturi deosebite pentru educație pentru că o comunitate educată este o comunitate dezvoltată”, a declarat Tomiță Onisii.

El a ținut să le mulțumească tuturor celor care au fost prezenți la inaugurarea grădiniței și celor care au sprijinit realizarea acestei investiții. „Mulțumesc domnului vicepreședinte al CJ, Niculai Barbă, mulțumesc domnului președinte Flutur pentru tot sprijinul, domnului inspector general Bocanci și colegilor dumnealui, mulțumesc domnului director cu echipa Liceului Iorgu Vârnav Liteanu și domnului director de la Rotunda pentru toată colaborarea. Și un lucru foarte important, aici a existat o asocierea foarte bună și benefică între proiectant și constructor. De asemenea, mulțumesc colegilor mei din primărie pentru eforturile pe care le-am făcut, le facem și le vom face pentru a dezvolta comunitatea noastră. Pentru că sunt proiecte pe care le-am început, sunt unele pe care le-am finalizat, cum este și acesta, dar sunt unele proiecte pe care le avem începute și altele care urmează imediat să le începem. Iar pe lângă drumuri, iluminat, apă, canalizare, învățământul a fost și rămâne unul dintre obiectivele mele principale”, a spus primarul orașului Liteni. El a ținut să le mulțumească și părinților copiilor din orașul Liteni pentru răbdarea de care au dat dovadă până la finalizarea acestei investiții. „Vă doresc celor care vor folosi această clădire să aveți respect pentru ea, să o păstrați pentru ca generații și generații să o folosească în condiții bune. Să știți că o să ne mai întâlnim în viitorul chiar apropiat la astfel de inaugurări, pentru că o să urmeze baza sportivă pe fonduri europene care în câteva luni ar trebui să fie gata”, a spus Tomiță Onisii. El a ținut să mai reamintească și faptul că a semnat deja contractul de execuție pentru reabilitarea pe fonduri europene a corpului B al clădirii liceului și pentru construcția unei noi case de cultură în Liteni, lucrări care vor începe în perioada imediat următoare. De asemenea, Tomiță Onisii a spus că urmează să fie semnat și contractul de finanțare pentru construcția unei creșe cu patru grupe, pentru care mai trebuie să depună o serie de documente la Ministerul Dezvoltării.

Niculai Barbă a remarcat faptul că Primăria Liteni a accesat tot ce se putea din fondurile guvernamentale și europene

În discursul său, vicepreședintele CJ Suceava, Niculai Barbă, a ținut să-l felicite pe primarul Tomiță Onisii și primăria pe care acesta o conduce pentru toate investițiile din acest oraș. „Investițiile care se realizează aici sunt investiții pe infrastructura școlară și nu numai. Și pentru că suntem aici la un eveniment despre școală, vreau să spun că este în gena poporului român de a se ocupa de educație, de a se ocupa de învățătură. În vremuri străvechi învățătura și educația era făcută la școlile care funcționau pe lângă biserică sau chiar la casele parohiale. Preoții erau cei care se ocupau de învățătura satului, a tinerilor și nu mai. În aceste zile citeam bibliografia lui Iraclie Porumbescu și iată poate nu e chiar o coincidență, astăzi sunt 127 de ani de când a început drumul spre veșnicie. Părinte Iraclie Porumbescu a fost cel care a învățat copiii și satul peste tot pe unde a fost, de la Șipote, la Poiană, la Stupca și apoi la Frătăuții Noi, unde a înființat ceea ce noi numim învățământul profesional pentru că îi învăța pe copiii o serie de îndeletniciri pentru viața de zi cu zi”, a arătat Niculai Barbă.

El a remarcat faptul că în Liteni se poate observa o preocupare foarte mare pentru susținerea și dezvoltarea învățământului, el făcând referire și la faptul că în acest oraș este o preocupare deosebită pentru învățământul profesional și tehnic. „Și aș vrea să spun că în perioada următoare urmează să aibă loc o serie de parteneriate pentru a se dezvolta și acest învățământ. Este important acest lucru în contextul în care la nivel mondial este o criză a forței de muncă, motiv pentru care trebuie să existe o pregătire de specialitate aici la Liteni, așa cum este important să se întâmple în toată țara”, a spus vicepreședintele CJ Suceava. Nu în ultimul rând, el a remarcat faptul că Tomiță Onisii este unul dintre primarii care a reușit să acceseze toate fondurile disponibile pentru proiecte de dezvoltare ale acestui oraș. „Mulțumesc domnului primar dar și echipei care a lucrat aici. Dumnealui a reușit să atragă fonduri din toate resursele posibile. Aici sunt proiecte cu fonduri proprii și nu e puțin lucru. Mă mândresc cu lucrul acesta, iar Consiliul Județean a sprijinit primăria într-o serie de proiecte. Chiar acum este în reabilitare o unitate de învățământ care este făcută în parteneriat cu CJ Suceava. Apoi au fost proiecte cu fonduri guvernamentale, prin PNDL, dar și cu fonduri europene. Și trebuie spus că domnul primar are pregătite o serie de alte proiecte pentru a fi depuse și semnate prin PNRR, pe fonduri europene. Asta arată calitatea managerială a primarului și îl încurajez să facă același lucru în continuare”, a declarat Niculai Barbă.