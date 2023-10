Lucrările la Sala Polivalentă de 5.000 de locuri din Suceava se desfășoară într-un ritm foarte bun. ”S-a turnat 24 de ore non stop,radierul la lotul 5, Corp C1, la Sala Polivalentă. Dacă vremea va permite să se lucreze in acelasi ritm se va finaliza in mare parte structura de rezistență până la sfârșitul anului”, a transmis primarul Ion Lungu care se află permanent pe șantierul lucrărilor pentru a verifica stadiul lor și a impulsiona constructorul.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings