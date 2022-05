O autocisternă si un autoturism s-au tamponat pe raza localității Cumpărătura, informează ISU Suceava. Doua persoane, din autoturism conștiente și cooperante au fost transportate la spital. Intervin pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare, una de stingere si o ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ. ”Autocisterna transporta GPL, iar rezervorul cu combustibil al acesteia a fost spart, in urma evenimentului. Deoarece exista pericol de explozie, circulatia a fost blocata pe ambele sensuri, iar pompierii militari au luat toate masurile specifice de protectie (inclusiv cu perdea protectoare de apa). Capul tractor al autovehiculului a fost desprins de cisterna si tractat in afara partii carosabile, iar pericolul de explozie a fost inlaturat. Un alt cap tractor va ajunge in zona si va prelua cisterna”, informează ISU Suceava.