O coliziune puternică s-a produs astăzi dimineață între un autotren și un autoturism pe E85 la intrare în orașul Siret, informează ISU Suceava.

În urma evenimentului, o femeie (conștientă și cooperantă) a rămas încarcerată în autoturism. După extragerea acesteia, a fost preluată de către echipajul de prim ajutor și va fi transportată la spital.

Intervin pompierii militari ai Detașamentului Siret cu o autospecială de stingere dotată cu echipament pentru descarcerare cu sprijinul unui echipaj SAJ.

Traficul este blocat pe ambele sensuri.