O patrulă din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Dărmănești a oprit pentru control pe raza comunei Pătrăuți, autoturismul condus de un bărbat de 49 de ani.

Întrucât existau suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere prezentat de bărbatul de 49 de ani, polițiștii au efectuat verificări în bazele de date, rezultând faptul că acesta nu posedă permis de conducere.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere ” și ”uz de fals”, ce va fi soluționat procedural.