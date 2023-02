Președintele Organizației Județene a Femeilor Social Democrate Suceava, Larisa Blanari, a declarat că își dorește ca PSD să aibă în fiecare localitate din județ câte o organizație de femei puternică. Larisa Blanari a spus că unul din obiectivele principale ale OFSD este acela de a crește numărul de femei care se implică în politică, de a atrage noi membrii valoroși și de a crea organizații locale puternice care să contribuie activ și în mod semnificativ în comunitățile din care fac parte, atât în activități sociale, cât și în campaniile electorale ce urmează. „În acest sens am avut întâlniri în opt localități din județ cu primarii Maria Pleșca, Voitinel; Mihai Juravle, Straja; Țugui Vasile, Vicovul de Jos și Liviu Mironescu, Gălănești și președinții de organizații locale PSD: Daniela Zubaș, Putna; Cornel Savu, Bilca; Cristian Cruț, Brodina și Florin Lungu, Marginea.Îmi doresc ca în cel mai scurt timp să fie finalizate alegerile la structurile locale a organizațiilor de femei, astfel încât fiecare președintă să aibă în jurul ei o echipă competentă și motivată să se implice cât mai mult”, a spus Larisa Blanari.

