Trupa 3 Sud Est a lansat, zilele acestea, super single-ul „În camera ta”, soundtrack-ul lungmetrajului „Retreat Vama Veche”, regizat de către Petre Năstase. În scurt timp, piesa a reușit să strângă aproape jumătate de milion de vizualizări, semn că fanii așteptau cu sufletul la gură un nou hit. Reporterii Click! nu puteau rata ocazia și au aflat imediat detalii chiar de la Laurențiu Duță despre noua melodie care promite să încingă cluburile din această vară. Artistul însă a fost generos și a făcut mărturisiri pentru Click! și din viața de familie.

Click!: 3 Sud Est este una dintre trupele care au reușit să se mențină relevante pe piața muzicală chiar și după 25 de ani. Care este secretul trupei voastre?

Laurențiu Duță: Este extraordinar că reușim această performanță după atâția ani de la lansare. Secretul este unul singur și anume muzica bună, făcută cu suflet. Este multă muncă de studio în spatele acestui succes. Îmi place să fac asta de la primul cântec 3 Sud Est până azi. Din 2014, de la comeback-ul nostru, cântăm cu band, avem patru instrumentiști cu care concertăm în țară, în Republica Moldova sau în diaspora.

Ne-am propus să lansăm cântece bune și să cântăm ca o trupă rock cât mai mulți ani de aici înainte. Longevitate, asta ne dorim.

Click!: Ești împreună cu soția de 30 de ani. Ea este profesoară, iar viața de artist cu siguranță nu este cea mai ușoară și presupune multe sacrificii. Care a fost secretul relației voastre și cum ați reușit să mențineți flacăra iubirii?

Laurențiu Duță: Am avut noroc să am o soție înțelegătoare. Nu este ușor să trăiești cu cineva care pleacă de acasă trei sau mai multe zile pe săptămână. La început au fost mici gelozii, am avut și perioade mai dificile în relație, dar întotdeauna am trecut peste. Probabil și faptul că suntem de la adolescență împreună a sudat relația. Îmi plac relațiile lungi fie în căsnicie, în muzică sau prietenie.

Sursa foto: Facebook

