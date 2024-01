Oana Pellea a fost mereu în centrul atenției publicului, dar și-a păstrat viața personală departe de ochii presei, notează click.ro.

Într-un interviu din 2021, Oana Pellea a mărturisit că a avut relații cu bărbați cărora nu are ce să le reproșeze. Ea a subliniat că nu și-a imaginat niciodată că venirea unui copil în viața ei ar putea să-i schimbe cursul, iar, deși a dorit să devină mamă, acest lucru nu s-a întâmplat.

„Excepționali! Eu sunt un om iubit de Dumnezeu și nu am avut decât întâlniri minunate. Nu mi-am pus problema dacă am cerut prea mult sau nu. Am primit foarte mult și am dăruit pe măsură. Din păcate, în clipa în care trăiesc sau muncesc sunt implicată total. Cât despre familie, nu mi-am pus niciodată problema că un copil mi-ar încurca viața, însă pur și simplu nu s-a întâmplat. Nu a fost să fie”, declara actrița în acel moment, conform b1tv.ru, potrivit sursei citate.

Actrița a sărbătorit luni, 29 ianuarie,împlinirea a 62 de ani.

