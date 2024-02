Proiectul de lege inițiat de deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor pentru organizarea activităţii operatorilor economici din sectorul agro-alimentar a fost votat în Camera Deputaților. „Am adoptat în Camera Deputaților, un proiect de lege, al cărui co-inițiator sunt, ce vizează organizarea la nivel naţional a activităţii tuturor operatorilor economici din sectorul agro-alimentar şi măsurile privind reintroducerea alimentelor în circuitul economic, distribuirea alimentelor către persoanele defavorizate şi conectarea producătorilor locali cu distribuitorii şi comercianţii din România”, a spus Angelica Fădor. Ea a arătat că proiectul introduce o serie de obligaţii specifice în sarcina autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice.

„Risipa de alimente a devenit o provocare la nivel național. România risipește anual 2,5 milioane de tone de alimente. Asta înseamnă că fiecare român aruncă la gunoi, în medie, 70 de kilograme de mâncare în fiecare an. Aproximativ o treime din totalitatea alimentelor produse în România, se pierd sau se risipesc la un moment dat pe parcursul lanțului de aprovizionare cu alimente”, a mai transmis deputatul liberal sucevean.