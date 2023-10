La scurt timp după ce a ajuns la azil, Irinel Columbeanu s-a trezit cu o propunere inedită. Chiar dacă până acum poate n-a ajuns la urechile lui, cu siguranță va ajunge, căci prințul țiganilor, alias Leo de la Strehaia, e hotărât să-l facă cumnatul lui, notează click.ro.

„Am o veste pentru voi, în exclusivitate. Sora mea vrea să se mărite. Cu cine credeți că se mărită? Cu domnul Irinel Columbeanu. Dacă vrea să se mărite, mă duc acasă după ea să o iau, ca s-o duc la Irinel la azil. O să mergem să facem propunere să vină să stea la noi la Strehaia, îi dăm o cameră în casa noastră, mâncare. Irinele, să vezi cum e să aibă o țigancă griJă de tine! E number one! Dar sora mea e Olga Originala! Noi te respectăm și te apreciem că ai ajutat multă lume, acum vrem să îți oferim și noi un ajutor. Nu trebuie să te simți aiurea, te faci neam cu noi. Olga vrea să te ia de bărbat. Olga Originala de la Strehaia, sora lui Leo. Are casă, ce mâncăm noi mănâncă și el, nu să-l lăsăm acolo, cum l-am văzut la televizor. Sau cum bârfește toată lumea, că e la azil. Vrem să sărim în sprijinul tău. Olgăi îi place de foarte mult timp de tine și acum a prins ocazia.Dacă ești și tu de acord, trebuie să apreciezi și tu, că ești bărbat ca lumea, milionar, că tot milionar o să rămâi. Eu zic să stai să o asculți pe sora mea, pe Olga, ea vrea să vină să te ceară de bărbat”, a spus Leo de la Strehaia, extrem de încântat, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

Află mai multe, accesând: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/leo-de-la-strehaia-arunca-bomba-sora-lui-olga-2308326.html