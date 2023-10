MCCANN WORLDGROUP a devenit “ NETWORK OF THE YEAR” pentru a șaptea oara! MRM ROMÂNIA a fost desemnată “DIGITAL AGENCY OF THE YEAR”! UM ROMÂNIA a câștigat titlul “MEDIA AGENCY OF THE YEAR”, marcând debutul trofeului în cadrul festivalului!

Cel mai prestigious festival de publicitate din Europa Centrală și de Est, Golden Drum, și-a desemnat câștigătorii ediției 2023 pe data de 10 octombrie în Slovenia, Portoroz.

Printre marii câștigători ai serii s-au numărat MRM România și UM România care au câștigat două dintre cele mai râvnite trofee, în timp ce rețeaua McCann Worldgroup a devenit NETWORK OF THE YEAR cu cel mai mare număr de puncte adunate din cele 48 de premii și 15 nominalizări obținute pentru 14 campanii din 8 țări diferite: Cehia, Israel, Latvia, Macedonia de Nord, Polonia, România, Suedia și Elveția.

Acest trofeu “Network of The Year”, cel mai prestigious premiu al festivalul, a fost acordat rețelei McCann Worldgroup pentru a șaptea oară și își păstrează în continuare titlul de cea mai premiată retea din istoria festivalului, câștigat anterior în anii 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 și 2019 – un record absolut.

McCann Worldgroup România a fost cea mai premiată agenție din România, adunat 14 trofee în București.

Campaniile dezvoltate de agenții au fost premiate cu 3 Golden Drums, 6 Silver Drums, 5 Bronze Drums și alte 5 nominalizări, pentru patru dintre partenerii grupului: Vodafone, ROM, Mastercard și Electric Castle.

Campania “Romania, The Most Beautiful Dental Clinic in The World” a fost apreciată de către juriu cu 3 trofee Golden Drum la categoriile Integrated, Engagement și Health & Wellness, 2 Silver Drums la Digital, Mobile & Technology și Genius Loci (use of local insight) în timp ce campaniile dezvoltate pentru clienții Vodafone “Discoverage” și ROM “Naționala de Arbitri” au adus acasă 3 trofee de Argint și 2 de Bronz.

În cadrul aceleiași ediții, festivalul l-a prezentat oficial publicului pe cel mai nou membru Hall of Fame Golden Drum – Cătălin Dobre. Hall of Fame celebrează liderii creativi ai regiuni care influențează progresul industriei creative. Eforturile lui Cătălin de a dezvolta regiunea, de a încuraja tinere talente și a promova spiritul creativ de challenger i-au adus admirația organizatorilor și veteranilor festivalului de-a lungul timpului, materializându-se în acest an cu invitația de a se alătura grupului select de vizionari creativi.

“Ne bucurăm că am fost recunoscuți ca Digital Agency of the Year și la nivel internațional, dupa 5 trofee de Agenția Digitală a Anului în România. Este un efort de echipă și multă ambiție din partea colegilor mei, motiv pentru care îi felicit pe fiecare în parte. “ declară Ionela Buta, Co-CEO McCann Worldgroup România

“Pentru UM România, acesta este al 3-lea titlu de Agenția Anului obținut la un festival internațional, după Media Agency of the Year la Eurobest în 2015 și Agency of the Year în 2016 la FOMG. Este o recunoaștere unică în regiune, ce evidențiază un focus constant pe inovație în comunicare, cu connection planning avansat și cu utilizarea tehnologiilor de vârf în dezvoltarea și implementarea campaniilor clienților nostri. Mă bucur să am alături de mine o asemenea echipă, cu care să simțim că putem cuceri lumea.” declară Mihai Trandafir, Managing Director UM Romania

“Sunt mândru că avem o echipă unită care lucrează integrat pentru a livra soluții creative inovatoare pentru clienții noștri. Faptul că am câștigat în același timp și Digital Agency of the Year cu MRM România, dar și Media Agency of the Year cu UM România arată că suntem un grup extraordinar de ambițios, cu o diversitate foarte mare de talente, unit de valori comune.” declară Cătălin Dobre, Co-CEO și CCO McCann Worldgroup România și Regional Creative Director McCann CEE

McCann Worldgroup România are în portofoliu numeroase branduri internaționale pentru care dezvoltă campanii la nivel regional sau global ( Mastercard, Microsoft, Ikea, Schar, Raiffeisen Bank, Coca Cola), unele din cele mai mari branduri internaționale cu prezență în România (Vodafone, KFC, Taco Bell, Lidl, BAT, L’Oreal, Nestle, Tuborg) și branduri românești de tradiție (Dedeman, Arctic, Rom, Albalact, Dorna, Kober).

Demersurile creative și de business au fost apreciate pe plan international și local cu 40 premii la Cannes Lions International Festival of Creativity și sute de alte trofee la festivaluri precum Golden Drum, Internetics, Effie România și Global Effie, D&AD, One Show, Webby Awards.

Din grupul de comunicare McCann WorldGroup România fac parte agenţiile McCann București şi MRM România. La nivel internaţional, este parte a McCann WorldGroup – una dintre cele mai puternice reţele de advertising cu birouri în 205 oraşe din 132 de ţări

UM România, divizie a rețelei internaționale IPG Mediabrands, este una dintre cele mai mari agenții de media din România, fiind cea mai titrată agenție din regiune, cu premii la festivalurile Cannes, Effie, Festival of Media și Eurobest. În România, clienţii agenţiei acoperă cele mai importante categorii; printre aceştia se numără: Dedeman, KFC, Kaufland, Fiterman Pharma, Kober, Alpha Bank, Kandia Dulce.

McCann Worldgroup și UM România lucrează împreună pentru a dezvolta strategii integrate de comunicare și a oferi clienților soluții creative de business, servicii media personalizate, susținute de tehnologii de ultimă oră.