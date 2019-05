În perioada 7 – 12 mai 2019, “Let’s Do It, Romania!” a coordonat un proiect de conștientizare privind impactul negativ pe care îl au deșeurile asupra naturii și a oamenilor. Focusul acestui proiect a fost pus pe reducerea consumului resurselor naturale, prin cei 4 R: “Redu. Reutilizează. Repară. Reciclează”. Proiectul, care a avut loc în Vama Veche, a fost realizat în parteneriat cu OLX România și a constat în:

Construirea unei structuri de Trash Art, numită “The Planet Hero”, din deșeuri metalice și plastice, de către artista olandeză Maria Koijck;

O acțiune de ecologizare pe spațiile verzi și pe plaja din Vama Veche, împreună cu 30 de voluntari din echipa OLX România;

Interacțiune cu proprietarii business-urilor, cu locuitorii și cu turiștii din Vama Veche pe teme eco

“Structura de Trash Art este realizată în întregime din deșeuri metalice și plastice. Prin această structură ne dorim să atragem atenția asupra impactului negativ pe care îl au asupra naturii și asupra vieții noastre consumul excesiv de resurse și deșeurile depozitate în mod necorespunzător, pe parcursul întregului sezon estival. Fiecare dintre noi este responsabil de viitorul acestei planete și de aceea, sperăm ca prin “The Planet Hero”să determinăm un număr cât mai mare de oameni să adopte un stil de viață responsabil chiar și atunci când sunt în vacanță.” a declarat Irina Mihălcuț, Management Board “Let’s Do It, Romania!”

„În fiecare an, la început de vară, susținem antreprenorii de la mare prin campanii dedicate categoriilor „locuri de muncă” și ‘cazare-turism”, prin care îi ajutăm să recruteze mai ușor și să-și ocupe locurile de cazare. Anul acesta, ne-am propus să pregătim la propriu terenul pentru noul sezon alături de “Let’s Do It, Romania!”, printr-o acțiune de ecologizare și prin susținerea realizării unei structuri de Trash Art, în Vama Veche. Structura pe care am gândit-o împreună ne reprezintă atât pe fiecare dintre noi, cei 100 de oameni din echipa OLX, cât și pe utilizatorii noștri care protejează mediul alegând să cumpere bunuri la mâna a doua, să vândă ce nu mai folosesc sau să doneze pe OLX produsele de care nu mai au nevoie.” a declarat Cristina Sauciuc, Communications Specialist OLX Group România)

Structura de Trash Art va putea fi vizitată pe terasa Expirat din Vama Veche, în perioada sezonului estival 2019 (mai – septembrie).