Ai o companie si ai vrea sa obtii finantare pentru a-ti dezvolta afacerea? Atragerea de fonduri europene si finantare iti poate ajuta afacerea sa creasca mult mai repede decat in cazul in care nu beneficiezi de acest capital. Insa nu toate companiile pot beneficia de finantare si nu toti managerii stiu cum sa acceseze fonduri.

Daca si tu iti doresti sa afli mai multe despre rolul finantarilor nerambursabile (fonduri europene si Start-up Nation) in dezvoltarea companiilor mici si mijlocii, participa la conferinta Femei de cariera si afla direct de la Marius Bizau, consultant in fonduri europene, tot ce vrei sa stii despre finantarea nerambursabila.

Asadar, pregateste-ti intrebarile pe care le ai si vino sa afli raspunsurile de care ai nevoie. Mai multe detalii despre cum poti participa la eveniment gasesti in pagina conferintei.

Marius Bizau este Managing Partner Acacia Consultanta&Project Management SRL si are o experienta de 15 ani in implementarea si managementul proiectelor cu finantare nerambursabila, atat in mediul public, cat si in privat, timp in care a gestionat proiecte de aproximativ 400 milioane Euro.

Absolvent al doua facultati (Facultatea de Drept si Facultatea de Comunicare si Relatii Publice – SNSPA), al unui master in comunicare si relatii publice (SNSPA), dar si al Maastricht School of Management – Project Cycle Management (basic si Advanced) si al unui curs de diplomatie si securitate in cadrul Institutului Diplomatic Roman, Marius Bizau este gata sa raspunda intrebarilor tale cu privire la domeniile in care e specializat.

Daca si tu vrei sa afli mai multe informatii care sa te ajute in cariera si business ori sa afli cum sa obtii finantare si cum sa iti promovezi propria afacere, inscrie-te cat mai repede la eveniment. Locurile sunt limitate. Intra pe pagina evenimentului pentru toate detaliile care te intereseaza.

Pregateste-te sa primeste informatii importante despre antreprenoriat, branding personal si multe altele, chiar de la specialisti si de la femei de cariera.

Printre sponsorii care sustin evenimentul se numara SEOmark.ro, sponsor princial, dar si Answear, All To Know sau Cupio, care s-au alaturat ca sponsori secundari ai conferintei.

Evenimentul va fi moderat de Dorina Florea, pe care probabil o stii deja de la pupitrul Telejurnalului de la ora 14 si de la 20, programe de stiri difuzate la TVR1.

In plus, evenimentul este mediatizat si de: Acasa.ro, Afaceri si leadership feminin, Business24, Comunicatedepresa.ro, Fashion8, LivePR, Jurnalul de Afaceri, Portal Management, PR2Advertising.ro, Profitinfo, PRwave, Ziare.com.