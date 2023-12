Primăria municipiului Suceava implementează proiectul ”Sistem inteligent de planificare a călătoriilor cu mijloacele de transport public local”, proiect finanțat prin PNRR cu suma de 5,056 de milioane de lei. ”Prin proiect se va continua dotarea stațiilor de călători cu aparate, cele care nu au, cu aparatură video, și altele”, a explicat primarul Ion Lungu. Licitația pentru punerea în practică acestui proiect va avea loc pe data de 21 decembrie.

