În perioada 21 august – 10 septembrie 2023, la achiziționarea oricărui produs din gama Back to School, Lidl România donează câte 1 leu către programul Teach for Romania. Astfel, cu ajutorul clienților săi, Lidl continuă să susțină recrutarea și formarea de cadre didactice pentru a oferi educație de calitate pentru copii din 200 de școli vulnerabile din România. De la demararea parteneriatului, peste 20.000 de copii au reușit să își îmbunătățească abilitățile și competențele școlare și au, în prezent, o șansă reală la un viitor mai bun.

Teach for Romania a efectuat o evaluare inițială a copiilor din clasele aflate în program în ceea ce privește literația. Din cele aproximativ 1.300 de răspunsuri a reieșit faptul că, la începutul anului școlar 2022-2023, 5 din 10 elevi se află la nivel nefuncțional al alfabetizării, conform scorului obținut, iar alți 3 din 10 elevi se află la nivelul minim funcțional. Pentru a se concentra exclusiv pe nevoile de educație ale copiilor evaluați, programul Teach for Romania a dezvoltat instrumente de evaluare a competențelor de literație a copiilor și a antrenat peste 125 de cadre didactice din program să le folosească. De asemenea, tot în cadrul programului, 15 experți în literație au consiliat profesorii în privința strategiilor și metodelor de lucru cu copiii.

În același an școlar, 2022 – 2023, datorită parteneriatului dintre Lidl România și Teach for Romania, 134 de profesori care au beneficiat de fondurile acumulate pentru pregătirea lor didactică au coordonat elevi din 200 de școli vulnerabile din țară, pentru ca aceștia să aibă acces la educație echitabilă și de calitate. În cadrul orelor de lucru, elevii au lucrat, alături de profesori, pentru a-și îmbunătăți competențele de literație și numerație, pentru a-și dezvolta abilitățile socio-emoționale, precum și cele de leadership, pentru a putea avea interacțiuni sociale sănătoase cu cei din jurul lor. Pentru a pregăti acești elevi, fiecare profesor a beneficiat de peste 400 de ore de training și mentorat, resurse didactice și de o echipă de tutori, specialiști și mentori în educație, pentru a fi pregătit să lucreze cu elevii cu deficiențe de literație, numerație și abilități socio-emoționale.

Pentru a le facilita în continuare accesul la educație de calitate copiilor din școli vulnerabile, în perioada 21 august – 10 septembrie, Lidl România va dona câte 1 leu pentru fiecare produs achiziționat din gama Back to School către programele organizației Teach for Romania. Gama este disponibilă în toate magazinele Lidl din țară până pe 10 septembrie. Oferta include rechizite, cărți de activități, dar și jocuri educative ce pot fi vizualizate aici.

De la demararea parteneriatului și până în prezent, Lidl România a susținut organizația cu aproximativ 9 milioane lei, sumă care a fost direcționată către recrutarea, formarea şi susţinerea unei noi generaţii de profesori transformaționali. Astfel, peste 20.000 de copii din școli vulnerabile au reușit până acum să își îmbunătățească abilitățile și competențele școlare. Numai rezultatele obținute anul trecut de copii înscriși în program în peste 20 de județe din țară arată că aceștia pornesc la drum cu baze solide și sunt mai aproape de viitorul pe care îl merită:

90% dintre copiii de grădiniță și 92% dintre cei din clasa pregătitoare știu deja să citească;

90% dintre copiii cu provocări mari de literație au înregistrat un progres semnificativ și pot citi cursiv un text simplu;

80% dintre copiii din ciclul primar au înregistrat un progres semnificativ la înțelegerea practică a matematicii;

70% dintre elevii de gimnaziu au reușit să depășească stadiul de literație nefuncțională și sunt, acum, la un nivel de literație funcțională.

Eforturile profesorilor din cadrul Teach for Romania au avut, de-a lungul anilor, un impact real, contribuind la crearea unui sistem educațional echitabil și de înaltă calitate, în care cadrele didactice se dedică exclusiv necesităților de învățare ale copiilor. Acest lucru le oferă tinerilor șansa reală de a-și construi un viitor mai promițător. Printre rezultatele inițiativei se numără și diminuarea discrepanțelor în abilitățile de alfabetizare ale elevilor, reducerea comportamentelor agresive prin îmbunătățirea competențelor socio-emoționale, scăderea ratei absenteismului și prevenirea abandonului școlar.

Teach for Romania este o organizație non-guvernamentală, parte din rețeaua globală Teach for All, care caută și pregătește oameni valoroși, cu sau fără experiență anterioară de predare, pentru a deveni profesori în învățământul de stat, pentru copiii din medii vulnerabile. În acest mod, organizația contribuie la asigurarea unei educații de calitate, iar profesorii pregătiți de Teach for Romania pot deveni agenți ai schimbării în educație pe termen lung.