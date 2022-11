Lidl România oferă clienților serviciul Click & Pick, disponibil în aplicația mobilă Lidl Plus în perioada 28 noiembrie – 15 decembrie, prin care pot rezerva produse speciale de sărbători direct de pe telefon. Acest serviciu este dedicat unei selecții de produse speciale, precum: Jamon Serrano Reserva din gama Deluxe, Cutie Cadou din gama Deluxe, Jumătate de porc, Set veselă 16 piese, Robot multifuncțional de bucătărie, Birou cu înălțime reglabilă și Brad natural de Crăciun Nordmann. Produsele rezervate vor putea fi ridicate și achitate direct în magazinul selectat în aplicația Lidl Plus.

Serviciul „Click & Pick” poate fi accesat de către orice utilizator al aplicației mobile Lidl Plus, clienții având posibilitatea de a-și organiza mai bine cumpărăturile de sărbători. Astfel, clienții pot rezerva prin acest serviciu, în limita stocului disponibil, 7 tipuri de produse specifice sărbătorilor de iarnă, și nu numai: Jamon Serrano Reserva din gama Deluxe (299 lei/buc.), Cutie Cadou din gama Deluxe (499 lei/buc.), jumătate de porc (14,90 lei/kg), set veselă 16 piese (499 lei/buc.), Robot multifuncțional de bucătărie (2199 lei/buc.), Birou cu înălțime reglabilă (599 lei/buc.) și brad natural de Crăciun Nordmann (129,99 lei/buc.). Odată rezervate, aceste produse pot fi ridicate din magazinul selectat pentru ridicare din aplicația Lidl Plus.

Ulterior rezervării, clienții sunt informați prin e-mail cu privire la data la care pot fi ridicate produsele din magazinul Lidl selectat. În plus, clienții pot urmări statusul rezervării direct din aplicația Lidl Plus, în secțiunea „Detaliile Rezervării”. Aceștia au la dispoziție 48 de ore pentru a-și prelua produsele, pe care le pot ridica pe baza numărului de rezervare disponibil în aplicație sau primit prin e-mail. Produsele pot fi achitate doar în magazinul Lidl selectat în aplicație ca punct de ridicare.

Lidl Plus este primul program digital de loializare al Lidl în România, ce include un card digital de fidelitate. Printre avantajele oferite se numără accesul exclusiv la oferte speciale și promoții săptămânale pentru produse, centralizarea bonurilor și a istoricului digital al cumpărăturilor, precum și accesarea cataloagelor online cu ofertele săptămânale din magazine sau oferte speciale și discounturi valabile la alți parteneri. Pentru a se înregistra în programul Lidl Plus, clienții trebuie să descarce gratuit aplicația din Google Play, AppStore sau AppGalery, să își creeze un cont și să selecteze magazinul Lidl preferat, după care se pot bucura de toate beneficiile oferite de aceasta. Aplicația Lidl Plus poate fi utilizată în toate magazinele Lidl din România.

Serviciul „Click & Pick” este disponibil în aplicația Lidl Plus până la data de 15 decembrie 2022.

