Președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a prezentat, astăzi, lista de candidați liberali pentru posturile de consilieri județeni la alegerile locale din fata de 9 iunie 2024. În cursul zilei de astăzi, liderul PNL Suceava Gheorghe Flutur și-a depus candidatura pentru al patrulea mandat de președinte al CJ Suceava, precum și lista completă de candidați pentru membrii deliberativului județean. „Cu Doamne ajută mi-am depus candidatura pentru președinția Consiliului Județean Suceava și aici lângă mine am o echipă foarte puternică. De fapt eu fac parte de bucată bună de vreme din echipa sucevenilor și ce vedeți lângă mine, cu drag spun, că este echipa mea. Am depus peste 50.000 de semnături pentru susținerea candidaturii mele, din tot județul și le mulțumesc tuturor celor care au semnat și aproape 50.000 de semnături pentru lista de consilieri județeni. Un început bun, promițător și cu foarte multe obligații și responsabilități din partea mea și a noastră, a echipei lui Gheorghe Flutur.

Vârsta medie este 47 de ani. Ce să fac? Nu îi ajut eu foarte mult, dar îi ajut la vigoare. Compensez. Avem patru colegi sub 30 de ani, 8 între 30 și 40 de ani. Avem 16 ingineri, șase profesori, 6 medici, 7 avocați, 5 economiști, 4 tehnicieni și un ecologist. Cam asta este structura listei cu cei 45 de colegi cărora vreau să le mulțumesc pentru că au acceptat să facă parte din echipa mea. Vreau să le mulțumesc și celor care au făcut până acum parte și să-i consider în continuare în echipa mea. De asemenea, 44% dintre cei care se regăsesc pe listă sunt antreprenori. Deci 20 colegi au și activități economice și acesta este încă un lucru bun”, a declarat Gheorghe Flutur. El a subliniat faptul în primii zece candidați, patru sunt femei. „Este vorba de Irina Vasilciuc pe care o voi susține alături de Niculai Barbă pentru posturile de vicepreședinți ai Consiliului Județean Suceava. Apoi alături de noi au venit și doamna dr. Elena Tătăranu, prof. univ. Otilia Clipa și doamna avocat Dana Mitrea. Avem oameni din tot județul, cu reprezentare acoperită pe raza întregului județ”, a transmis Gheorghe Flutur.

Vă prezentăm în continuare lista completă a candidaților PNL Suceava pentru funcțiile de consilieri județeni:

1 FLUTUR GHEORGHE PREȘEDINTE CJ SUCEAVA 2 VASILCIUC IRINA ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDEȚULUI 3 BARBĂ NICULAI VICEPREȘEDINTE CJ SUCEAVA 4 TĂTĂRANU ELENA MEDIC 5 CLIPA OTILIA CADRU DIDACTIC UNIVERSITAR 6 PLĂCINTĂ TUDOR INGINER SILVIC 7 BADELIȚĂ IOAN MANAGER 8 TIBEICĂ SILVIU-CĂTĂLIN MEDIC SPECIALIST/CADRU DIDACTIC 9 CIOATĂ MIHAI PROFESOR 10 MITREA-MUNTEAN ROZMENI-DANIELA AVOCAT 11 NIȚĂ MARIN-GHEORGHE ANTREPRENOR 12 TOFAN VASILE VICEPREȘEDINTE CJ SUCEAVA 13 DOMINTE RADU ANTREPRENOR 14 TITIANU TUDOREL-CONSTANTIN CONSILIER JURIDIC 15 HARJA GABRIEL-GHEORGHE ANTREPRENOR 16 JURAVLE MARIUS-VASILE ANTREPRENOR 17 MORARU MIHAI-LIVIU EXPERT FONDURI EUROPENE 18 BERAR DUMITRU INGINER MECANIC 19 LUCHIAN CONSTANTIN VICEPRIMAR 20 CANURĂ ROMEO-CRISTIAN JURIST 21 CRĂCIUNESCU CORNELIU-CEZAR AVOCAT 22 MARIAN CĂTĂLIN-DUMITRU ANTREPRENOR 23 SOLONAR CIPRIAN-FLORIN REPREZENTANT COMERCIAL 24 VIȚEGA NARCISA-AMEDEIA EXPERT PROGRAME 25 ZUP MARIUS-CONSTANTIN ANTREPRENOR 26 TODORESE DOINA-MIRELA AVOCAT/ PRACTICIAN ÎN INSOLVENȚĂ 27 TÎRNOVEANU NICOLAE INGINER SILVIC 28 ZĂHĂRESCU MARIAN-ALEXANDRU CONSILIER 29 TODEREANU MARIA DIRECTOR 30 SALUP-RUSU ALEXANDRU-MARIAN CONSILIER 31 DIMA VICTORINA MEDIC 32 ANTON NICOLAE-CIPRIAN DIRECTOR 33 CIORNEI CEZAR-GABRIEL ANTREPRENOR 34 ROIBU CĂTĂLIN-CONSTANTIN CADRU DIDACTIC UNIVERSITAR 35 ȘOPTICĂ CRISTINEL CONSILIER JURIDIC 36 PUIU ADRIAN-NICOLAE DIRECTOR 37 ALEXIEVICI RAUL-MIHAI AUDITOR INTERN 38 UNGUREANU ADRIAN PROFESOR 39 GHERGHEL DECEBAL-GRAȚIAN VICEPRIMAR 40 BERENȚAN CORNELIU-PETRU VICEPRIMAR 41 FOCȘĂNEANU ILIE-ALEXANDRU ANTREPRENOR 42 ȘULEA ALEXANDRU INSPECTOR DE SPECIALITATE 43 SAUCIUC DAN-VASILE VICEPRIMAR 44 BUTNARIU DIANA INSPECTOR 45 CORLECIUC CĂLIN-NICUȘOR GESTIONAR