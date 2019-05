Femeile sunt de obicei subestimate in ceea ce priveste prezenta pe cele mai inalte podiumuri stiintifice. Iar L’Oreal a demonstrat in acest an ca e un lucru nedrept ceea ce se intampla la momentul actual. In cadrul Galei Internationale pentru Femei in Stiinta, L’Oreal a oferit minunatul premiu de 100.000 de dolari unui matematician: Ingrid Daubechies.

Femeia a avut o contributie incredibila in domeniul recoltarii de celule STEM, folosite de atat de multe companii in domeniul cosmeticii.

Cu ocazia acestei gale, Ingrid este prima femeie care a primit prestigiosul premiu – National Academy of Sciences Award. In cadrul declaratiei sale din seara decernarii premiilor, aceasta a sustinut ca toate femeile care se regasesc in domeniul stiintei ar trebui sa-si urmeze visele si sa munceasca din ce in ce mai mult, urmarindu-si cariera si potentialul de dezvoltare.

Ingrid Daubechies a fost profesoara de matematica in cadrul Universitatii Duke timp de multi ani, fiind printre primele femei care au o cariera impresionata in acest domeniu. Ea a fost si prima femeie care a primit titlul de profesor de matematica la Princeton.

Care sunt primele impresii ale castigatoarei si cum a ajuns sa faca descoperirea care i-a adus premiul?

Intrebata cum se simte dupa decernarea premiului, Ingrid a declarat faptul ca a fost o reala surpriza si ca nici macar nu stia ca a fost nominalizata.

Aceasta a mai completat faptul ca se simte foarte mandara ca o companie din domeniul estetic ii recunoaste meritele sale, ca senior, in acelasi timp in care incurajeaza si noua generatie de cercetatori sa avanseze in aceste domenii. Asta o face sa se simte mai tanara, a declarat femeia.

Ba mai mult, a spus ca daca s-ar forma o comunitate mai unita de oameni in acest sens, tinerii ar fi mai motivati sa se alature si sa incerce sa se implice in proiecte de studiu si cercetare stiintifica, ce ar putea duce la noi descoperiri care sa revolutioneze lumea.

Cat despre descoperire, Ingrid a declarat ca o astfel de descoperire nu se face intr-o simpla etapa. Multi alti oameni au lucrat inaintea ei la aceasta teorie care a dus-o la crearea obiectului ce i-a adus premiul. Multe alte premise au fost construite si testate de matematicieni, insa pur si simplu ea se simte norocoasa ca a insistat si a intors problema pe toate partile, asa incat sa ajunga la concluzia ce i-a adus premiul.

Care este descoperirea ce i-a adus premiul celebrei profesoare?

Ingrid a lucrat foarte mult timp la crearea unui instrument care sa revolutioneze intreg domeniul celulelor STEM. Acesta este walvet-ul. Un wavelet este un instrument matematic folosit pentru a descompune imaginile in diferite straturi corespunzatoare rezolutiilor lor.

„Imaginati-va ca ati construit o imagine pe ecranul unui computer: Mai intai folositi un instrument care il pune pe fundal, apoi adaugati mai multe detalii si faceti marginile mai clare – asta fac aceste instrumente”, declara specialista.

Acest instrument ofera o modalitate de a descrie mult mai specific caracteristicile unui obiect si de a le adauga o rezolutie mai clara. In multe imagini care ne intereseaza, trebuie sa gasim deseori detalii care nu sunt raspandite pe toata imaginea, iar marginile trebuie sa fie clar definite. Acest instrument poate fi folosit tocmai pentru a proportiona imaginea si a-i identifica marginile cu o precizie extraordinara, prin marirea rezolutiei. Poate fi utilizat pentru imagini medicale cum ar fi mamografiile, unde detaliile sunt necesare pentru medici pentru a face diagnosticul lor.

Acest lucru poate duce chiar la identificarea unor noi boli, pe baza imaginilor si informatiilor ce vor putea fi caracterizate de azi mult mai in detaliu.

Sursa: http://www.elegance-clinic.ro/servicii/peeling-chimic-tratament-superficial-mediu-sau-profund-32