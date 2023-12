La data de 15 decembrie a fost încarcerat în Penitenciarul Botoşani un bărbat de 29 ani, domiciliat în satul Țolici, comuna Petricani, județul Neamț, față de care Judecătoria Suceava a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii, prin care acesta a fost condamnat la o pedeapsă de 1 și 9 luni de închisoare, pentru comiterea infracțiunilor de ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și “punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”. În urma datelor deținute la nivelul serviciului, cel în cauză a fost identificat pe raza municipiului Suceava, la Gara Burdujeni, ulterior fiind escortat și depus în Penitenciarul Botoșani.

