Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat Raed Arafat, și coordonatorul IGSU, generalul Dan-Paul Iamandi au asistat, la Siret, la inaugurarea centrului pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenție în situații de urgență din România și Ucraina. Printre participanți s-au mai numărat prefectul de Suceava Alexandru Moldovan, subprefecții Florin Sinescu și Cristian Șologon, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, primarul Siretului, Adrian Popoiu, viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, administratorul public al Fălticenilor, Alexandru Rădulescu, șeful ISU „Bucovina”, colonelul Costică Ghiață, și administratorul firmei „General Construct”, Viorel Nuțu. Oaspeții au fost întâmpinați de fete din România și Ucraina, îmbrăcate în costume populare, și care aveau câte un colac în mâini.

Șeful ISU Suceava, colonelul Costică Gheață: „Noul poligon de pregătire ne deschide o nouă perspectivă cu posibilități mai ample și susținute în pregătirea de specialitate”

În cuvântul său, șeful ISU Suceava, colonelul Costică Gheață a precizat că noul poligon de pregătire deschide o nouă perspectivă cu posibilități mai ample și susținute în pregătirea de specialitate. „Inaugurarea și deschiderea poligonului pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenție în situații de urgență din România și Ucraina. Necesitatea unei infrastructuri adecvate care să asigure pregătirea profesionistă a apărut încă din anii 2006 – 2007, când a avut loc înlocuirea militarilor în temeni cu actualii subofițeri profesioniști. Atunci s-a conturat ideea unei noi abordări a pregătirii de specialitate și asigurarea unor posibilități de a simula și studia incendiul în toate etapele acestuia. În acest sens, la nivelul unității noastre a existat o preocupare constantă fiind asigurată în regie proprie o bază de pregătire în cadrul subunității de la Siret, care deși în condiții minimale a asigurat pregătirea câtorva mii de pompieri militari. În sensul celor menționate anterior putem afirma că suntem bucuroși pentru faptul că noul poligon de pregătire ne deschide o nouă perspectivă cu posibilități mai ample și susținute în pregătirea de specialitate atât nouă pompierilor din România, cât și pompierilor din Ucraina”, a declarat colonelul Costică Gheață. El a arătat că noul poligon de pregătire a fost construit de un consorțiu de firme format din companiile General Construct, Loial Impex și ABC Con internațional SRL București.

În cadrul evenimentului de inaugurare, colonelul Ghiață le-a oferit placheta de onoare a ISU „Bucovina”, ministrului Bode, șefului DSU Arafat și generalului Iamandi. Proiectul de la Siret s-a cifrat la 4,8 milioane de euro și a beneficiat de fonduri europene și din bugetul local. Investiția a presupus înființarea unui poligon de pregătire şi antrenament și a unui heliport, dar și amenajarea de construcții modulare, săli de curs, birouri, spații de cazare permanente pentru 30 de cursanți și terenuri de sport. La Siret există și o bază de pregătire a pompierilor, dotată cu un laborator pentru exerciții practice de stingere a incendiilor, un poligon de antrenament, un iaz pentru exerciții la intervenția cu barca pneumatică, un turn de instrucție, o sală de sport şi un labirint în care se simulează salvarea victimelor prinse în locuri greu accesibile.