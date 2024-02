Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a povestit în cadrul unei emisiuni de la un post local de televiziune ce a făcut și unde a muncit înainte să ocupe o funcție în conducerea primăriei. Lucian Harșovschi a spus că a observat că în ultima perioada „sunt unii care îmi tot aruncă în față că am fost <șoarece> pe maxi taxi”. „Era acea perioadă în care transportul public în Suceava se făcea cu maxi-taxi. Și dacă aș fi fost, nu cred că era o problemă. A munci nu e o rușine. În acea perioadă erau acei ușieri care încasau și contravaloarea biletelor de la călători, cum sunt în ziua de azi taxatoarele la TPL. Dar acei oameni cărora li se spunea <șoareci> de maxi-taxi> au hrănit familii și-au făcut un viitor. Îi cunosc pe mulți dintre ei pentru că în primul an de facultate am fost șofer de maxi-taxi”, a declarat Harșovschi. El a precizat că în anii următori, pe perioada cât a fost student, în fiecare vară a mers să lucreze în Statele Unite ale Americii prin programul Work and Travel. „În America am muncit de la a căra roaba și până la a face mortar. Și acolo am făcut prostia să le spun muncitorilor români cu care lucram că sunt inginer în devenire, iar când făceam materialul la lopată, îl ridicam pe frânghie, iar când ajungea sus găleata, se uitau și ți-o aruncau jos și făceau mișto că domnu’ inginer, s-a întărit materialul. Am cărat mobilă prin toată America și am fost și șef de depozit. Sunt lucruri care nu se știu că le-am făcut înainte de a ajunge viceprimar. Iar când reveneam din America, toată lumea, inclusiv profesorii, mă întrebau de ce m-am întors”, a spus viceprimarul Harșovschi.