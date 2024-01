Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a prezentat, astăzi, un bilanț al investițiilor realizate în cursului anului 2023 în municipiul reședință de județ. În același timp, el a dat startul anului electoral 2024, subliniind faptul că municipalitatea va continua cu investițiile mari în Suceava. „Start an electoral! Cred că foarte mulți dintre dumneavoastră așteptau să spun acest lucru și nici nu vă pot contrazice pentru că într-adevăr 2024 este un an electoral, chiar dacă mai sunt nouă luni până la alegeri. Vă prezint o retrospectivă a anului 2023, care le completează pe cele din 2022, 2021, 2020, anul în care am depus jurământul. Aceste retrospective vă arată cât de mult ne-am implicat și cum ne vom implica și în continuare. Un 2024 așa cum îl dorim, cu lucrări multe, eficiente și cu bunăstare pentru suceveni”, a transmis Harșovschi. În final, Lucian Harșovschi a subliniat că investițiile vor continua și în anul 2024: „Nu ne oprim aici, continuăm”.

Lucian Harșovschi a prezentat un film de 10 minute cu realizările, acțiunile și evenimentele din municipiul Suceava, el adăugând că și 2023 a fost un an pe care l-a petrecut în cea mai mare parte printre suceveni, pe teren, discutând și găsind soluții împreună cu aceștia.

Printre investițiile realizate în anul 2023 prezentate de viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi se numără următoarele:

Educație – finalizarea grădiniței cu program prelungit de la Colegiul Național Mihai Eminescu, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale prin proiectul EduDigital a 28 de unități de învățământ, creșterea eficienței energetice a clădirii principale a Colegiului Național Mihai Eminescu, lucrări de mansardare la Școala Gimnazială nr. 8, construirea unui nou corp cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș și reabilitarea energetică a cantinei și internatului; consolidarea, reabilitarea și modernizarea cu fonduri europene a unui nou corp de clădire la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară; o nouă sală de sport șa Școala Gimnazială nr. 10.

Groapa de gunoi din Ipotești, o investiție în valoare de 2,22 milioane de euro, la care lucrările au început deja

Fonduri europene – valoarea totală a proiectelor este de 122,1 milioane de euro, din care 67,72 milioane de euro sunt fonduri PNRR

Sala Polivalentă care a prins contur și de asemenea se va lucra și la str. Iuliu Hosu, care va deveni o stradă cu două benzi de mers pe sens și cu piste de biciclete.

Lucrări de reabilitare și modernizare pe str. Fagului – Burdujeni, str. Luceafărului – Gerorge Enescu, str. Universității – Areni, str. Grădinilor – Centru, str. Ștefăniță Vodă – centru, str. Luca Arbore – Centru, str. Călimani Burdujeni, str. Sublocotenent Turturică – Ițcani, str. Ștrandului – Ițcani, str. Izvoarele Cetății – centru.

Reabilitarea scărilor și aleilor pietonale – esplanada blocului T48 – T49 din Obcini, esplanada blocului T62 și T 69 – George Enescu, bloc T1 – Mărășești, esplanada strada Eroilor, bloc 123, str. Bujorilor bloc 101, esplanadă zona Moldova, str. Șoimului bloc 19 – Burdujeni, stația Orizont – Burdujeni,

O nouă parcare de reședință pe str. Narciselor – Zamca

Reabilitarea axului central

Deschiderea ștrandului Ițcani și modernizarea patinoarului artificial prin reabilitarea mantinelei, cauciuc nou, compresor, bănci de rezervă pentru jucătorii de hochei și montarea a 160 de scaune