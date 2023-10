Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, împreună cu primarul de Siret, Adrian Popoiu, au inspectat astăzi lucrările de modernizare a Vămii Siret care se realizează cu fonduri europene prin POIM. Flutur s-a declarat mulțumit de ce a văzut și este optimist că lucrările vor fi gata până la finele anului. El a precizat că Vama Siret va fi uan dintre cele mai moderne din țară și că după modernizare capacitatea de procesare va crește la minim 2.000 de autoturisme și 1.000 de TIR-uri în 24 de ore atât la intrare cât și la ieșire. ”Termenul de finalizare a modernizării e sfârșitul acestui an. Lucrările au evoluat foarte bine. E o lucrare pe 5,5 hectare de modernizare atât a ieșirlor din țară cât și a intrărilor. Va fi una dintre cele mai moderne vămi. Are mai multe corpuri de clădiri. În primul rând este clădirea Poliției de Frontieră a României, clădirea Vămii, clădirea de depozite pentru materiale confiscate apoi clădirea de triaj a TIR-urilor la intrare în țară care merg pe mai multe culori roșie, verde, portocaliu. Ce este important de văzut. Acum se lucrează la betonarea pistelor la intrarea în România o parcare de 80 de TIR-uri care vor putea intra în scannerele portabile. Ce înseamnă scanner? E ca un computer tomograf. Este un aparat care culisează deasupra TIR-ului, TIR-ul rămâne pe loc și în 8-10 minute poate să facă verificarea acelui TIR. Trebuie să ne gândim că va avea o capacitate de procesare numai la intrarea în România de 400-500 de TIR-uri în 24 de ore. Asta înseamnă un timp câștigat enorm în vama de la Siret. Pe ansamblu la pasageri capacitatea vămii va fi de minim 2000 de autoturisme în 24 de ore iar la TIR-uri atât intrări cât ieșiri 1000 de TIR-uri în 24 de ore. Este extrem de important că se va scurta timpul de așteptare la Vamă atât de TIR-uri cât și la autoturisme”, a spus Flutur. El a adăugat că a ma rămas de rezolvat o problemă și anume cea a grupurilor sanitare care nu au fost prinse în proiect. ”S-au tras utilitățile. Mai e nerezolată o problemă și o să solicit Ministerului de Finanțe și Vămilor să vină să discutăm pentru intarea în România o suprafață de teren care acum e a Primăriei Siret unde trebuie construite grupuri sanitare care nu sunt prinse în actualul proiect. Am vrut să vin aici pentru că am intervenit în deblocarea acestui proiect în mai multe rânduri și mă bcuur că împreună cu constructorul cu proiectantul s-a găsit soluția ca până la sfârșitul acestui an să avem finalizat Punctul de Frontieră de la Siret”, a conchis Gheorghe Flutur.