Capacitatea de procesare a pasagerilor s-a dublat la Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” din Suceava, după ce, astăzi, s-a inaugurat terminalul II. Investiția a costat aproximativ patru milioane de euro, iar finanțarea a fost asigurată de Consiliul Județean. Printre participanții la inaugurare s-au numărat prefectul Alexandru Moldovan, președintele CJ, Gheorghe Flutur, vicepreședinții Vasile Tofan și Niculai Barbă, deputații Angelica Fădor și Ioan Balan, primarii de la Adîncata și Salcea, Viorel Cucu, respectiv Ezekiel Belțic și directorul Aeroportului, Ioan Măriuța.

„Este o investiție care practic dublează capacitatea Aeroportului Ștefan cel Mare Suceava în ceea ce privește procesarea pasagerilor. Am urmărit să creăm un confort pentru pasageri. Dacă plecări/sosiri însemnau circa 2.000 de curse pe an, se dublează acum la 4.000 și ajungem la o capacitate de procesare de circa 1,5 milioane de pasageri pe an. În urmă cu 7 ani, în 2016, de aici zburau circa 47.000 de pasageri pe an, în timp ce acum avem 500.000 la șapte luni. Estimăm să ne ducem undeva la 850.000 de pasageri anul acesta, după ce anul trecut am avut 764.000. Până acum, pe statistici, 18% sunt pasageri ucraineni. Este un flux mare de avioane aici la Suceava și de aceea era nevoie de acest terminal II și lucrăm la studiul de fezabilitate pentru terminalul III”, a declarat Gheorghe.

El a dat asigurări că ăn terminalul II sunt condiții civilizate pentru pasageri. „În primul rând am ținut seama de regulile internaționale, cu sisteme de securitate, cu spații speciale și toate dotările, aer condiționat, căldură și grupuri sanitare corespunzătoare”. El a ținut să mulțumească echipei de la aeroport, în frunte cu directorul Măriuța, vicepreședintelui Tofan, care a răspuns de realizarea investiției și firmei <Iomicar> Rădăuți.

Șeful administrației județene a mai adăugat că prin deschiderea noului terminal sunt rezolvate mai multe probleme. „Este rezolvată în totalitate problema plecărilor externe. Avem o plecare externă în terminalul 1 și o plecare externă în acest terminal nou. Este rezolvată problema sosirilor unde se pot procesa circa 200 de pasageri pe oră. E rezolvată problema bagajelor, pentru că au fost niște lucruri la care trebuie să recunoaștem că nu au mers foarte bine pentru că numărul de pasageri a crescut. iar capacitatea la Suceava nu a fost pe măsura ritmului de creștere a numărului de pasageri. De asemenea, rezolvăm și problema plecărilor interne prin acea extindere pentru pasageri pentru cursele interne de peste 160 de metri pătrați, o construcție nouă”, a arătat Gheorghe Flutur.

El a subliniat faptul că odată cu deschiderea noului terminal va începe o nouă ofensivă pentru atragerea de noi zboruri de la Suceava. „De aici mă văd obligat să încep o ofensivă pentru a găsi noi clienți operatori pentru Suceava. Noi avem în momentul de față 7 țări cu 11 destinații pe toată perioada anului. Și mai avem 4 țări cu 4 destinații pe sezonul de vară. Deci 15 destinații în 11 țări, plus un zbor intern la București. Este activitate multă și este nevoie în continuare de polițiști de frontieră. Am cerut Ministerului de Interne să aloce încă 20 de posturi de polițiști de frontieră pentru că volumul este mare în ceea privește un aeroport de graniță și sunt convins că o să găsească soluții domnul ministru Predoiu”, a precizat Gheorghe Flutur. El a adăugat că acest terminal II deschide o nouă etapă în dezvoltarea aeroportului. „Azi am aprobat în Consiliul Județean și drumul care să lege Suceava de aeroport pe o altă variantă prin Burdujeni, de 6,4 kilometri. Tot aici am lucrat cu proiectanții de la Autostrada A7 și va fi o descărcare de pe autostradă până la aeroport. Și în același timp am rezolvat și problema legată de parcări. Dublăm numărul de parcări și vom ajunge la 424 de locuri”, a mai afirmat Gheorghe Flutur. El și-a exprimat speranța ca până la finalul acestui an să fie montat și noul sistem performant de tip ILS pentru aducerea aeronavelor la sol în condiții de vreme rea până la o vizibilitate de 100 de metri.