Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că lucrările de construcții la ștrandul din Ițcani vor fi finalizate până la data de 31 iulie 2022. Ion Lungu a spus că în momentul de față se lucrează la instalarea utilităților respectiv gaz metan și energie electrică și este în curs de amenajare drumul betonat pentru accesul către ștrand. Lungu a arătat că se înregistrează întârzieri la lucrarea de canalizare pe strada Ștrandului, datorită faptului că s-a întârziat achiziția publică.

„Până nu avem canalizarea funcțională nu se pot face probe la bazine și la stația de clorinare și filtrare a apei. În acest moment nu putem preciza exact când va fi inaugurat oficial ștrandul.

Este un ștrand modern cu instalații de clorinare și filtrare de ultimă generație, cu un sistem performant de panouri fotovoltaice, care contribuie la încălzirea și menținerea temperaturii stabilite a apei. Facem tot posibilul să grăbim recepția finală la acest obiectiv important de investiții”, a transmis Ion Lungu.