Ștrandul Municipal din Ițcani ar putea deveni funcțional începând din luna august a anunțat primarul Ion Lungu după discuțiile purtate cu reprezentanții constructorului care lucrează la modernizare. ”O prioritate a municipalității în acest moment este legată de realizarea lucrărilor de investiții aprobate în bugetul acestui an. Am avut discuții cu reprezentanții constructorilor de la lucrările de modernizare a Ștrandului Municipal. Constructorii au reluat activitatea. Stadiul fizic de realizare a lucrărilor este de peste 50%. În urma graficului prezentat de constructori lucrările vor fi finalizate la data de 30 iulie ac pentru ca sucevenii să se bucure de ștrand măcar în ultima parte a verii. Constructorul e serios, lucrează foarte bine și cred că se va ține de cuvânt. Menționăm că finanțarea este asigurată dintr-un credit de la Trezorerie”, a declarat Lungu. El a arătat că până acum s-au realizat: bazine din beton: adulți, copii, apă sărată; clădire tehnică; vestiare și grupuri sanitare; ziduri de sprijin; punct control; umpluturi. Au mai rămas de executat: arhitectură și finisaje; instalații interioare și rețele de incintă; amenajări exterioare; izolații și finisaje bazine.

