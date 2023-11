Casa Memorială „Mihail Sadoveanu” din municipiul Fălticeni reabilitată cu fonduri europene de către Primăria Fălticeni a fost inaugurată duminică, 5 noiembrie, exact ziua în care s-au sărbătorit 143 de ani de la nașterea marelui scriitor, obiectivul reintrând practic în circuitul turistic. La evenimentul organizat de Primăria Fălticeni au participat câteva zeci de persoane alături de primarul Cătălin Coman fiind prezenți numeroși oameni de cultură din țară dar și din Republica Moldova, administratorul public Alexandru Rădulescu și senatorul Gheorghiță Mîndruță.

Programul a inclus un moment religios-sfințirea muzeului, un concert oferit de flautistul Nicolae Maxim, un spectacol oferit de elevii Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” – sceneta „Dumbrava minunată”, coordonator prof. Mihaela Marian și prof. Cristina Lencu. Programul a mai cuprins vernisajul expoziții de pictură Roman Denisa Elena, recitalul interpretului de muzică populară Alexandru Alupului și aduceri aminte: „Sadoveanu și Rădășenii” oferite de Maria Fântânaru, toți trei elevi ai Școlii Gimnaziale „Ion Lovinescu” din Rădășeni. Totodată, scriitorul fălticenean Alexa Pașcu și-a lansat cel de-al 20 lea volum, „Bianca”. A fost lansat și volumul „Printre adevăruri și secrete” al scriitorului José Micard Teixeira, o carte tradusă din limba portugheză de Irina Baciuc și care a fost prezentată de poetul Sorin Poclitaru și prof. dr. Oltea Prelucă. Pe afișul evenimentului s-a aflat și o „Întâlnire cu prieteni de peste Prut”: Vasile Șoimaru, profesor universitar, scriitor, artist fotograf din Republica Moldova, autorul expoziției și albumului „Pe urmele lui Mihail Sadoveanu” și al volumului „Neamul Şoimăreştilor – 500 de ani de istorie”.

Primarul Cătălin Coman a declarat că abia astăzi se poate spune că Fălticeniul devine ”orașul muzeelor”, brand care va fi folosit în viitor. Coman arătat că Muzeul Casa Memorială „Mihail Sadoveanu” este al cincilea din Fălticeni după Muzeul de Artă ”Ion Irimescu, Galeria Oamenilor de Seamă, Muzeul Apelor ”Mihai Băcescu” și Muzeul Fălticeniului ”Vasile Ciurea”. El a ținut să aducă aminte cum s-a reușit să se obțină finanțare pentru acest obiectiv. ”Încă din 2013-2014 am luat hotărârea să o reabilităm Casa Memorială ”Mihail Sadoveanu” pentru că era nevoie de acest lucru. Au fost momente birocratice care ne-au oprit și vreau să vă spun doar câteva dintre ele. Am identificat în 2013 o sursă de finanțare pe fonduri norvegiene. Am relizat un proiect tehnic cu un domn arhitect de la Iași, Alexeevici. Avea 86 de ani la timpul respectiv și era singura persoană autorizată din Romnânia care avea dreptul de ștampilă să realizeze proiectul tehnic pentru acest obiectiv. Am depus proiectul, a câștigat la București dar finanțatorul, statul norvegian, a luat hotărârea ca toate cele 14 proiecte admise la nivelul țării să fie redirecționate către un singur obiectiv mare respectiv Cetatea Râșnov din județul Brașov. Prin urmare, am fost câștigători fără loc sau admiși fără finanțare. În 2017 am redepus proiectul și am beneficiat atunci de o oportunitate pe bani europeni. Anm depus în 2017 proiectul și eram singurul municipiu la nivel național care avea două proiecte pe axa culturală respectiv Casa Memorială Sadoveanu și Biblioteca din Fălticeni Muzeul ”Vasile Ciurea”. Am fost din nouichemat la București împreună cu domnul Rădulescu și ni s-a spus că nu se poate ca voi la Fălticeni, un municipiu mic să aveți două unități de cultură care să beneficieze de bani europeni. Am fost nevoiți să alegem și am luat decizia după un crieteriu strict economic în sensul că aici era vorba de o finanțare de 1,7 milioane de lei iar Biblioteca Muzeul ”Vasile Ciurea” avea o finanțare de 3,2 milioane de lei. A venit și timpul Casei Memorial ”Mihail Sadoveanu” care a fost reabilitată printr-un proiect integrat care a inclus alte două obiective, Parcul 23 August sau Parcul Prefecturii și corpul B al Muzeului ” Ion Irimescu” un proiect pe bani europeni în valoare de 6,2 milioane de lei la care contribuția Primăriei a fost de doar 2%. Ne aflăm acum în situația să redeschidem acetsr obiectiv extrem de important pentru Fălticeni și foarte drag mie. Copilăria noastră a fost marcată de Mihail Sadoveanu, fălticenean care a locuit, a creat, a pescuit , a vânat la Fălticeni. Va fi un obiectiv extrem de vizitat. Să ne mândrim cu zestrea culturală pe care o avem”, a declarat Coman.

Casa Memorială „Mihail Sadoveanu” a fost construită în anul 1908, după planurile scriitorului. Sadoveanu a locuit aici și a creat timp de nouă ani, între 1909 și 1918. Lucrările de restaurare au constat în: consolidare structură, lucrări de arhitectură, amenajări funcţional – constructive (inclusiv amenajarea unui grup sanitar cu cabină pentru persoanele cu handicap, rampe de acces), instalaţii interioare (electrice, încălzire, sanitare, telefonice), amenajări exterioare (inclusiv refacerea împrejmuirii, amenajarea unei parcări, amenajarea unor gradene de piatră pentru desfăşurarea de activităţi muzeale în aer liber, refacerea porţilor de acces).