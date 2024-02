Primarul Sucevei, Ion Lungu, a prezentat reprezentanților ambasadelor din 20 de țări viitorul proiect al platformei industriale din municipiu. Ion Lungu a precizat că a participat, la București, la Forumul de Investiții „Romanian Investement Zoom Forum” organizat de AVANGARDE Group, la care au fost prezenți reprezentanți diplomatici din 20 de țări, ambasadori, consilieri economici, secretari de ambasadă din Belgia, Elveția, Emiratele Arabe Unite, China, Japonia, Turkmenistan, Ungaria, Olanda, Malaezia, Pakistan, Georgia, India, Austria, Bosnia-Herțegovina, Republica Cehă, Indonezia, Nigeria, Egipt, Grecia și Moldova. La forum au fost prezenți și reprezentanți ai autorităților locale și al mediului de afaceri din România.

„Am prezentat orașul nostru și am pus accent pe proiectul Noua Platformă Industrială a Sucevei, care propune realizarea prin asociere a 10 unități industriale din diverse domenii de activitate prin asociere, prin parteneriat public privat, pe modelul proiectului de încălzire a orașului prin înființarea societății Bioenergy. Voi propune Consiliului local să cadastrăm 10 suprafețe de teren de câte 10 hectare, cu care municipalitatea să intre în asociere cu potențiali investitori, care trebuie să facă investiții de minim 50 milioane de euro și să creeze minim 100 de locuri de muncă. Câștigurile municipalității vor fi legate de crearea de locuri de muncă și încasarea de impozit pe salarii, taxe și impozite locale pe proprietate”, a precizat Lungu. El a adăugat că „prin crearea acestor locuri de muncă dăm o șansă să se întoarcă acasă tinerilor care sunt plecați azi la muncă in străinătate”.

Primarul Sucevei a mai spus că avantajul investitorilor constă în faptul că vor beneficia de terenuri cu utilități, respectiv energie electrică, gaz metan, cale ferată și căi de acces.

„La fel de important este că ruta alternativă Suceava-Botoșani, care trece pe lângă fosta Termica, iese în DN 29, zona fosta Avicola Burdujeni și se va descărca in Autostrada A7, București-Siret”, a explicat Lungu. El a mai adăugat că a propus organizarea unui Forum de Investiții la Suceava în perioada următoare.