Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat, marți, la deschiderea ediției de anul acesta a „Șezătorii vicovenilor” care are loc până la finalul acestei săptămâni în orașul Vicovu de Sus. În cuvântul său din deschiderea evenimentului, Gheorghe Flutur i-a îndemnat pe cei prezenți să păstreze în continuare autenticul astfel încât Bucovina să rămână o sursă de inspirație pentru alte zone din țară. „Din păcate, modernitatea este un dușman al autenticului, de multe ori. O să ne uităm la filme, la poze ca să vedem cum era cândva și o să plătim firme specializate care să ne facă o urătură. Să ferească Dumnezeu de ziua aceea. Dar uitați-vă că sunt zone în țară, în care nu mai sunt copii care să umble cu colindul. Bucovina încă este tradițională. Mi-aduc aminte că un ministru m-a întrebat o dată, când aveam vreo 50 de sănii la un eveniment, de unde am scos atâtea sănii, din toată Bucovina? Eu i-am răspuns că nu, doar din jumătate de sat, pe cealaltă jumătate am rugat-o să stea acasă. Asta-i Bucovina! Este atât de iubitoare de frumoasă și de autentică, numai să știi să o bagi în seamă”, a declarat Gheorghe Flutur. În final, el a ținut să-l felicite pe primarul orașului Vicovu de Sus pentru că organizează astfel de eveniment. El le-a mai spus celor prezenți că pentru această șezătoare ar fi vrut să se îmbrace cu o bundiță de la Straja însă atunci când a mers în pod să o ia a văzut că au dat moliile în ea. „Să le spuneți adversarilor mei politici că doar la bundiță au dat moliile, nu și la Flutur”, mai spus Flutur.