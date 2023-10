Primăria municipiului Suceava va moderniza Parcul Mărășești. Primarul Ion Lungu a prezentat astăzi în conferința de presă săptămânală proiectul avut în vedere arătând că acum se lucrează la studiul de fezabilitate. Proiectul prevede creșterea suprafeței verzi de la 388 mp la 800 mp, plantarea unui număr de 19 arbori de dimensiuni de 3-4 metri, plantarea a 135 de arbori- arbuști de dimensiuni medii, plantarea unui număr de 1.389 de flori perene, gazon în suprafață de 480 de mp, sistem automatizat de irigații, pardoseli din granit de 580 de mp, placaje de marmură 260 de mp, trotuare din asfalt 220 mp, două fântâni arteziene în suprafață de 250 mp, 310 mp de suprafață jardiniere și pietriș decorativ, mobilier urban bănci, coșuri, de gunoi, rastel de biciclete, sistem de iluminat arhitectural, jocuri de apă fântâni arteziene. Lungu a subliniat că una dintre fântânile arteziene este cu jet la 360 de grade iar cealaltă cu jet unidirecțional. ”Sunt bucuros de soluția găsită. Investiția este estimată undeva la 7,1 milioane de lei. Vom finanța lucrările de la bugetul local și vom prinde investiția în bugetul pe 2024”, a spus Ion Lungu. El a amintit că a mai fost prezentată cu ceva timp în urmă o variantă pentru modernizarea Parcului Mărășești însă a catalogat acel proiect ca megalomanic, ce nu poate fi pus în practică.

