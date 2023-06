Din iarna viitoare va fi furnizată căldură în bazarul din Lunca Sucevei. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu. El a declarat că investiția va fi terminată pînă în luna octombrie. Primarul a adăugat se lucrează destul de intens la introducerea încălzirii în bazar, mai ales după-amiaza, pentru a nu deranja activitatea comercianților. De asemenea, Ion Lungu a menționat că după modernizarea halelor acoperite din centrul comercial vor intra în reabilitare și celelalte zone.

