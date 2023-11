Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că până la finele anului va fi gata noua clădire pentru învățământ gimnazial de la Colegiul „Petru Rareș”. „Se lucrează bine la noua clădire pentru învățământ gimnazial de la Colegiul Național Petru Rareș. Trebuie finalizată până la data de 31 decembrie 2023, fiind pe fonduri europene aferente exercițiului 2014-2020. Așa cum merg lucrările am convingerea ca vom termina acest obiectiv de investiții până la sfârșitul anului. De asemenea, sunt la licitație dotările pentru noua scoală.

De asemenea se lucrează intens la proiectul Reabilitare Eficiență Energetică a Cantinei Internat de la același colegiu”, a declarat Lungu.