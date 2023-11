Sala Sporturilor din Piatra Neamț a găzduit recent Campionatul Național de box pentru cadeți, competiție la care au participat cei mai buni 215 sportivi din România la această categorie de vârstă (14 ani).

Pugiliștii de la CSM Suceava pregătiți de Andu Vornicu au avut o comportare foarte bună, reușind să cucerească două medalii de aur, prin Șerban Ioan Stoica, la categoria 40 de kilograme, și Constantin Vodă, la categoria 42 de kilograme.

„Sunt două performanțe care au în spate o grămadă de ore de muncă la antrenamente și au venit în urma unui plan de pregătire foarte bine structurat, de la care nu ne-am abătut.

De altfel, am primit felicitări din partea președintelui FRB, Vasile Câtea, pentru modul în care s-au prezentat pugiliștii noștri la Campionatul Național. Am demonstrat că la Suceava există o școală de box care confirmă an de an, în ciuda faptului că posibilitățile sunt restrânse”, a declarat antrenorul Andu Vornicu, care a dorit să mulțumească pentru sprijin CSM Suceava și omului de afaceri Sergiu Spiță.