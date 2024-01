Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a ținut să lămurească astăzi în cadrul unei conferință de presă unele aspecte legate de situația de la clubul de fotbal FC Foresta. El a precizat din start că a finanțat fotbalul cu toată buna credință pe care o are față de suporteri, antrenori, jucători însă s-a arătat deranjat de atitudinea celor de la club. ” Culmea tupeului! Cei de la Foresta după ce au ratat trei sezoane la rând promovarea în Liga 2 vin acum și ne cer socoteală nouă”, a spus Lungu. El a dezvăluit că a stopat finanțarea la club după ce nu a fost de acord ca echipa să plece în cantonament în Antalya.

”S-a întâmplat următorul lucru. Prin luna noiembrie a venit la mine domnul Lucescu de la Tarsin pe care nul cunoșteam iar de atunci nu l-am mai văzut, dacă-l văd pe stradă nu-l recunosc. A fost domnul Lucescu la min și m-a rugat să fac ceva că nu mai poate singur să suporte cheltuielile la Foresta. Iarăși am fost de bună credință și m-am implicat și i-am rugat pe cei din vechea conducere să aducă justificările pe care le-au adus până la urmă ca să putem da banii. De bună credință le-am dat suma de 500.000 de lei. Unde s-a produs ruptura? Că echipa putea să meargă și mai departe pentru că i-am spus domnului Lucescu că Primăria rămâne alături de echipă și dacă vrea să investească să investească cu toată inima și certitudinea. Nu am mai fost de acord cu noua aventură, cantonament în Antalya. Nu am învățat nimic din cantonamentul din Croația de cum doi ani de zile când am cheltuit niște bani cum i-am cheltuit s-a renunțat la antrenorul care era în funcție și a ieșit un tămbălău total cu prejudicii de imagine și la club și la municipalitate. S-a ales praful. Deci nu am mai fost de acord să dăm bani de la Primărie. Nu văd logica. Adică noi avem datorii la stat și mergem în cantonament în Antalya. Vreau să spun că nu văd rostul. Care e performanța noastră să mergem în Antalya atâta timp cât Oțelul Galați care e din prima ligă se antrenează la Vatra Dornei. Deci nu am mai fost de acord cu această nouă aventură să cheltuim niște bani prin Antalya. Aici s-a rupt firul de finanțare. Eu spun și în ceasul al 12-lea dacă domnul Lucescu vrea să mai pună cele 300.000 de lei de care tot spune domnul Ciutac că mai trebuie la club Primăria rămâne alături de fotbalul sucevean. Eu am fost mereu de bună credință și rămân în continuare de bună credință”, a explicat Lungu. Ion Lungu a subliniat că a fost alături de fotbal pentru că iubește cu adevărat fotbalul și nu din considerente electorale pentru că ”fotbalul electoral nu îți aduce nimic”. În plus, primarul a mai spus că nu mai este de acord să finanțeze experimentele celor de la FC Foresta. ”Să facă experimente de conducere dar pe banii lor. Să meargă în cantonament pe banii lor, să aducă antrenori pe banii lor. Că tot spun că e un club privat dar trăiesc de fapt pe banii Primăriei. Le urez mult succes”, a încheiat primarul.