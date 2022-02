Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a făcut astăzi un apel către cetățenii din caretierul Burdujeni-sat să se racordeze la rețeaua de gaz metan . ”Fac un apel la cetățeni chiar dacă condițiile nu sunt cele mai prielnice să se racordeze la gaz metan pentru că e un serviciu civilizat și se vor găsi soluții din partea guvernului astfel încât prețul gazului metan să fie suportabil. Atunci când am făcut sondajul pentru realizarea investiției în aducțiunea de gaz metan 98% dintre oameni au fost de acord. Cu branșamentele știu că merge mai greu pentru că sunt mai scumpe dar ne împiedică și pe noi să reabilităm străzile”, a spus Lungu. El a arătat că investiția este realizată în proporție de 92,96% fiind executate 20,6 kilometri de rețele din totalul de 22,3 kilometri. ”Vom finalize lucrarea până la sfârșitul acestui an. Am avut discuții cu constructorul pentru a urgenta lucrările”, a menționat primarul. ”După ce terminăm aici ne mutăm pe străzile Ecaterina Teodoriu și Cuza Vodă care fac legătura între Burdujeni-sat și DN29 și apoi pe străzile din cartierul Dealul Mănăstirii, Eusebiu Camilar, Ștefan Hrișcă, Mircea Motrici, Constantin Sofroni. Aici sunt 5 kilomeri de străzi. O altă prioritate este să facem un proiect pe fonduri europene ca să aducem gazul metan în cartierul Europa de pe Tătărași”, a mai spus Ion Lungu.

