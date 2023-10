Primarul Sucevei, Ion Lungu, s-a declarat mulțumit de ritmul lucrărilor la noua școală gimnazială de la Colegiul Național Petru Rareș. Ion Lungu a precizat că în momentul de față se lucrează la toate cele patru etaje, la șarpantă, la instalațiile sanitare, de încălzire și de climatizare. „Fiind pe finanțare europeană pe Programul Operațional Regional (POR), construcția trebuie finalizată pană la data de 31 decembrie 2023. În același timp, trebuie spus că s-a demarat și procedura de achiziții a dotărilor și sunt convins că va fi terminată la termenul stabilit”, a spus Lungu. El a mai adăugat că după punerea în funcțiune a noii clădiri de la acest colegiu, toți elevii acestei unități de învățământ vor învăța într-un singur schimb.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating