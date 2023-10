Deputatul PSD de Suceava, a declarat că dosarele de pensii ale sucevenilor care au lucrat în Italia vor fi soluționate mai rapid. „Vreau să anunț o veste foarte bună pentru românii care au lucrat sau lucrează în Italia, printre care se regăsesc și foarte mulți suceveni. Dosarele de pensie ale acestora vor fi soluționate mai rapid, a anunțat ieri ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura-Oprescu, după întrevederea cu omologul său din Republica Italiană, Marina Elvica Calderone, ministru al Muncii și Politicilor Sociale”, a precizat Mirela Adomnicăi. Ea a precizat că în România, Casele de Pensii au semnalat nu o dată faptul că procesul de recunoaștere a acestor drepturi este dificil și poate dura până la trei ani.

„Această situație a fost discutată cu reprezentanta guvernului italian în urma unei întrevederi solicitată de Simona Bucura-Oprescu la Luxemburg, la Consiliul Uniunii Europene dedicat miniștrilor muncii, ocupării și politicilor sociale.

Apreciez atât demersul doamnei Simona Bucura-Oprescu de a rezolva această problemă care stagnează de ani de zile, cât și reacția promptă a ministrului italian, care s-a implicat personal în soluționarea acestei proceduri greoaie care afectează mii de români”, a spus deputatul PSD de Suceava. Ea a adăugat că din datele existente, în momentul de față sunt în jur de 5.000 de dosare întârziate.

„Una dintre primele măsuri luate de ministrul italian al Muncii constă în formarea a 10 funcționari italieni din ministerul de resort care se vor ocupa în mod special de soluționarea cererilor transmise online de către cetățenii români prin sistemul RINA.

Potrivit statisticilor oficiale, în Italia sunt peste un milion de români, iar numărul contractelor de muncă încheiate de aceștia în Peninsulă este de peste 600.000”, a încheiat Mirela Adomnicăi.