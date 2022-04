Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astăzi că vrea să achiziționeze prin Programul Național de Redresare și Reziliență un număr de 4 sau 5 microbuze electrice pentru transportul elevilor din zonele periferice precum Ițcani, Burdujeni-sat, Laniște și Aleea Dumbrăvii. ”Ne dorim să transportăm elevii din zonele periurbane ale orașului cum ar fi Burdujeni-sat, Laniște, Ițcani, Aleea Dumbrăvii la școlile unde învață. Vrem să luăm 4-5 microbuze electrice prin PNRR. Acest lucru l-am făcut cu autobuzele municipalității anul trecut când am transportat copiii din anumite zone ale orașului la școală. A fost benefic și pentru fluidizarea traficului pentru că părinții nu au mai mers cu mașinile la școală. Vom depune proiect prin PNRR și sper să reușim”, a declarat Lungu.

