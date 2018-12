De ce sa mergem la ski ?

Mulți oameni se întreabă destul de des “de ce să mergi la ski?” Și de ce să mergem la ski dacă afară este frig, când există o cabană cu foc la șemineu, în interior, unde putem să stăm cu burtica plină, în urma șirului nesfârșit de mese servite si puse la dispoziție de cabană. De parcă același lucru nu putem să-l facem și acasă, doar că înnoptarea nu ne costă nimic. Dar există și mulți oameni care se bucură de ski din diferite motive. Skiatul ca sport, dar și ca formă de agrement, s-a dezvoltat foarte mult de-a lungul deceniilor și din ce în ce mai multă lume merge la ski în fiecare an. Tu, TE DAI?

Școlile și instructorii particulari sunt din ce mai ocupați cu elevi, doritori de sporturi de iarnă în timpul sezonului alb. îți vom expune o parte importantă din aceste motive pentru care oamenii vin cu plăcere la ski.

Schiatul îți permite să-ți descoperi și depășești capacitățile în timp ce te distrezi. Sentimentul este atât de plăcut, încât nu te mai saturi de el. Cea mai frumoasă parte din skiat nu este că ai dat o tură sau că ai coborât panta cu bine, ci că senzațiile pe care le simți în timp ce te dai sunt unice!

Poți face sport în timp ce te simți bine și te distrezi! Schiatul îți oferă acest lucru într-un mediu natural, alături de alții care îți împărtășesc pasiunea.

Pe măsură ce avansezi în “ale schiului”, acesta începe să devină o formă de exprimare pentru tine. Pe măsură ce-ți îmbunătățești stilul, pentru că provocările par să nu se mai termine până nu devii un schior cu experiență, vei folosi o mare varietate de aptitudini pentru executarea anumitor tehnici. Lista stilurilor și tehnicilor de ski este nesfârșită. La un moment dat vei stăpâni ritmul și mișcările și vei dori să cunoști cât mai multe informații despre noi tehnici.

Spre deosebire de alte sporturi, schiatul este foarte ușor de învățat dacă este predat corect. Mai mult de atât, nu este nevoie să fie practicat luni de zile pentru a te putea da corect și în siguranță. Poți schia după prima săptămână pe aproape orice pârtie, dacă ai învățat într-o școală de ski cu instructori profesioniști.

Priveliștile minunate de pe pârtie sau din instalația de transport pe cablu îți vor tăia răsuflarea. Curând o să ajungi să cauți locuri interesante în întreaga lume pentru cele mai bune ture și cele mai frumoase senzații.

Skiatul îți poate oferi mari cantități de adrenalină dacă te dai cu viteze mari sau dacă mai și faci câteva trick-uri prin locuri neamenajate.

Schiatul se poate practica pe o gamă mare de terenuri, începând cu pârtiile de ski amenajate și până la vârfurile de munte cu teren neamenajat (backcountry). În plus, există diferite tipuri de zăpadă, de la pulberea proaspătă până la pulberea înghețată, ce îți vor da diferite senzații, una mai plăcută decât alta, care te vor face să vrei mai mult.

Poți participa la diferitele turnee și competiții naționale sau internaționale. Skiatul este un sport frumos, atat pentru a-l practica, cat și pentru a-l privi doar!

Sunt milioane de pasionați ca și tine care sunt îndrăgostiți de ski. Vei putea să cunoști oameni noi și vei putea învăța din experiențele lor, ori dacă ești norocos poți chiar să experimentezi împreună cu ei.

Totul se reduce la expresia “schiatul este distractiv!”. Pe înțelesul tuturor ar fi, cum spun americanii, “dacă skiatul nu este distractiv, atunci nu se cheamă skiat ceea ce faci!”.

