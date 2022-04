Un accident grav s-a petrecut a doua zi de Paște pe DN17 în zona localității Stroiești. O tânără șoferiță de 21 de ani a acroșat în mers o mașină condusă de un tânăr de 23 de ani, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu autovehiculul în șanț. Mașina a ajuns cu roțile în sus. Pasagera șoferiței, o femeie de 41 de ani a suferit răni însă din fericire nu a necesitat internarea.

