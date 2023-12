În noaptea de Revelion, AMO Lounge & Restaurant devine scenariul unei experiențe unice, unde magia întâlnește muzica și eleganța se îmbină cu distracția. Cea mai nouă și exclusivistă locație din București, oferă un Revelion memorabil, unde oaspeții sunt invitați să intre în noul an într-un mod cu totul special.

Situat în inima Parcului Drumul Taberei, la 50 m de „West Side Christmas Market” (Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei), AMO Lounge & Restaurant a pregătit pentru ultimele zile de an, un festival de iarnă cu petreceri inedite, stand up comedy, live music și teatru pentru copii, evenimente speciale pentru a putea petrece alături de cei dragi.

Pentru a aduce zâmbete și bucurie în inimile oaspeților, trupa de stand-up comedy Girls Up va susține joi, 21 decembrie începând cu ora 19:00, un spectacol plin de umor. Distracția continuă și vineri, 22 decembrie, când iubitorii de muzică live sunt așteptați de Dragoș Udila, alias UDDI la un concert live extraordinar. Artistul a pregătit un show de zile mari cu cele mai tari hit-uri, chiar, în ajun de Crăciun. În deschidere, Grupul de Artă al Școlii Generale nr 2 va susține un spectacol de colinde.

De Sfântul Ștefan, chiar după Crăciun și în ultima zi de târg West Side Christmas Market, AMO Lounge organizează o avanpremieră de Revelion, Balkanic Party cu trupa Vogue. Pentru că sunt Sărbători și fiecare zi e motiv de petrecere!

Luna decembrie nu se poate încheia decât cu o petrecere explozivă de Revelion, artificii și mega distracție! Și cum cea mai bună formă de artă exprimată live este muzica, la Amo Lounge, veți fi înconjurați de sunetele vibrante ale unei trupe de live music. Atmosfera va fi încălzită de ritmurile muzicale variate, de la clasicele hituri ale anului până la cele mai dansante piese, garantând o noapte plină de energie și bucurie.

Oaspeții vor fi răsfățați cu servicii impecabile și un meniu de inspirat de preparate recunoscute din New York gandit de Chef Cosmin Gruia, de la vestita pizza pepperoni pana la coaste slow cooked si clasicul cheesecake. Pentru a completa experiența, Amo Lounge propune un open bar premium, punând la dispoziție o selecție rafinată de băuturi. De la șampanie la cocktail-uri artizanale, oaspeții vor putea să își satisfacă cele mai sofisticate gusturi într-un ambient elegant și distins.

Un element care va face această petrecere cu adevărat magică este prezența magicianului Darisian. Cu priceperea sa incredibilă și trucurile captivante, Darisian va fi gazda serii, încântând și uimind publicul pe tot parcursul evenimentului. Cu iluzii spectaculoase și interacțiuni amuzante, magicianul va adăuga o notă de mister și fascinație serii de Revelion.

Meniul inspirat de atmosfera unui Revelion la New York-ului și atenția la detalii vor completa atmosfera de Revelion la Amo Lounge. Dress code-ul recomandat invitaților, Glitter. Black & Silver. Gold & Avantgarde. Relaxed Sophistication. Just be yourself with a touch of glitter!, va aduce în mijlocul Bucurestiului vibe-ul și magia New York-ului, pentru o noapte de Revelion memorabilă.

„Ne-am bucurat de felul în care clienții noștri au primit conceptul nostru, suntem deja sold out. Le mulțumim tuturor celor care au îmbrățișat conceptul AMO și l-au ales pentru un moment atât de important. În plus, în restaurant se organizează o petrecere mai restrânsă, DJ Party Nostalgia, cu locuri limitate, ce promite o experiență caldă și relaxată.”

Revelionul la Amo Lounge promite o experiență completă. Momente de divertisment garantat, invitati pusi pe distractie si un foc de artificii la inceput de An Nou vor transforma această seară într-un moment de neuitat, marcând începutul noului an cu stil și bucurie.

Mai multe detalii pe: amoconcept.ro. Rezervari la: 0751154357.

Despre AMO Restaurant & Lounge

AMO Lounge este un spațiu dedicat oamenilor care vor să petreacă timp de calitate împreună cu cei dragi, într-o locație premium, aproape de casă. Construit cu un design modern, pe colină pentru senzația de rooftop, cu geamuri inalte de sticlă, locația asigură pe deplin conexiunea cu natura. Pe timp de iarnă, locația este încălzită pentru o atmosferă caldă și relaxantă.

Bucătăria lui Chef Cosmin Gruia, cu rețete reinterpretate și foarte gustoase, trezește toate simțurile și oferă o experiență extraordinară de lounge contemporan, alături de cocktail-uri fresh și băuturi sofisticate.

Aflat în inima parcului Drumul Taberei, AMO Lounge este cel mai mare lounge din zona, hub de evenimente, activități culturale, distracție și timp liber. Mai multe detalii pe: amoconcept.ro.