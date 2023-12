Miercuri, 20 decembrie 2022: Code for Romania și Commit Global, prima organizație globală pornită din România pe coloana vertebrală a Code for Romania, formând cea mai mare organizație de tehnologie civică din lume, a celebrat luni, 18 decembrie, conferirea Ordinului „Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social” în grad de Cavaler Asociației Code for Romania de către Președintele Klaus Iohannis, dar și realizările ultimilor opt ani, în cadrul evenimentului O lume mai bună este „Made in Romania”: Commit Global, la MINA Museum, în prezența președintelui României, Klaus Iohannis, a invitaților din mediul de business, politic, media, universitar, reprezentanți ai ambasadelor și ai ONG-urilor.

Ziua de luni, 18 decembrie 2023, a reprezentat o dublă sărbătoare pentru Code for Romania și Commit Global, organizația internațională prin care soluțiile digitale dezvoltate și pilotate în România pot merge mai departe. Prin Commit Global, România devine centrul tehnologiei civice la nivel global, exportând soluții digitale care ajută deja ONG-uri din întreaga lume, cu impact în rândul a cel puțin 20 de milioane de oameni.

La Palatul Cotroceni, a avut loc luni după-amiază Ceremonia de decorare a echipei Code for Romania de către Excelența Sa, Domnul Klaus Werner Iohannis, Președintele României, pentru recunoașterea contribuției aduse în criza Covid-19 și criza refugiaților din Ucraina.

Astfel, în semn de înaltă apreciere pentru puternicul angajament civic, solidaritatea manifestată, contribuția deosebită adusă la întărirea capacității și rezilienței societății civile și la accelerarea digitalizării în sectorul public, precum și impactul semnificativ al sprijinului acordat în gestionarea crizelor umanitare care au afectat România în ultimii ani, Președintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul „Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social” în grad de Cavaler Asociației Code for Romania.

„Este absolut remarcabil ceea ce ați reușit să clădiți în toți acești ani, iar ambiția dumneavoastră face ca acest proiect să depășească astăzi granițele noastre. Așezați România pe harta internațională a inovației prin tehnologie civică. Activitatea dumneavoastră oferă un imbold autorităților pentru accelerarea digitalizării întregului aparat administrativ. Fiecare linie de cod pe care o scrieți reprezintă mai mult decât un simplu algoritm, este un pas în direcția către normalitate și progres. Am convingerea că acest moment reprezintă începutul unei noi etape importante pentru voi, dar și pentru România, pentru că de aici pleacă prima organizație de această anvergură, țara noastră devenind astfel un centru global pentru tehnologie civică”, a spus președintele Klaus Iohannis în cadrul ceremoniei.

VIDEO Ceremonia de decorare la Palatul Cotroceni

Al doilea moment special al zilei de luni s-a desfășurat la Mina – Muzeul Imersiv al Noilor Arte, unde Code for Romania a celebrat cei opt ani de existență a organizației, cele 56 de soluții lansate în acești opt ani și poziționarea pe harta globală drept cea mai mare organizație de tehnologie civică din lume, sub emblema Commit Global, demonstrând că o lume mai bună este „Made in Romania”.

În prezența președintelui României, Klaus Iohannis, a invitaților din mediul de business, politic, media, universitar, dar și reprezentanți ai ambasadelor și ai ONG-urilor, Bogdan Ivănel, fondator și președinte al Code for Romania / Commit Global, a arătat că „Putem doborî percepțiile și practicile care depărtează, de prea mult timp, statul de societatea civilă, că putem lucra împreună în serviciul public, că putem în România construi infrastructură. Cele 56 de soluții live și cele 260 de soluții care așteaptă să fie construite formează Infrastructura Binelui, un ecosistem digital complex care accelerează și eficientizează intervenția societății civile. 56 de soluții critice, fără de care nu ne putem imagina țara noastră”.

VIDEO Înregistrarea evenimentului O lume mai bună este „Made in Romania”: Commit Global

„Vă felicit pentru modul în care puneți ideile inovatoare în slujba oamenilor și vă încurajez să continuați cu aceeași hotărâre să arătați cum progresul digital poate îmbunătăți semnificativ viețile semenilor, generând schimbări pozitive majore”, a spus președintele Klaus Iohannis, prezent la evenimentul O lume mai bună este „Made in Romania”: Commit Global. „Prin puternicul angajament manifestat în această direcție, ați reușit să deveniți cea mai mare organizație de tehnologie civică din lume, poziționând astfel România ca un loc din care sunt exportate soluții digitale și bune practici. (…)

Este de aceea necesar ca și autoritățile să devină un partener real al organizațiilor neguvernamentale, să le faciliteze accesul la resurse și, astfel, să susțină această nouă abordare în care tehnologia și inovația devin piloni care consolidează parteneriatul dintre stat și societatea civilă și care ajută la îmbunătățirea vieții tuturor cetățenilor”, a mai spus președintele României.

Code for Romania este primul ONG românesc care devine organizație internațională, sub marca Commit Global, o „cruce roșie digitală”, având deja intervenții în mai multe zone cheie ale lumii și sprijinul unor guverne importante. Scopul principal este să digitalizeze societatea civilă la nivel global, oferind soluții digitale gratuite, oricât sunt ele necesare.

Commit Global a furnizat în afara țării deja soluțiile de tehnologie civică dezvoltate și pilotate în România, precum monitorizarea alegerilor din Polonia cu ajutorul soluției „Monitorizare Vot”. Alegerile europarlamentare de anul viitor vor fi de asemenea urmărite cu ajutorul aceleiași soluții.

În opt ani, Code for Romania, apărută ca reacție după tragedia de la Colectiv, a devenit un mecanism care a strâns în jurul lui cea mai mare comunitate de voluntari în tehnologie civică din lume, rezolvând probleme ale României prin soluții digitale gratuite, soluții care au sprijinit cel puțin 20 de milioane de beneficiari deopotrivă în perioade de criză, construind infrastructura digitală critică în timpul pandemiei Covid și a crizei refugiaților, dar și în timp de pace, reușind atragerea contribuției tuturor actorilor relevanți: societate civilă, administrație, mediul de afaceri.

Evenimentul O lume mai bună este „Made in Romania”: Commit Global a fost posibil grație susținătorilor, partenerilor și prietenilor Code for Romania:

Code for Romania, organizație non-guvernamentală din România, este cea mai mare organizație de tehnologie civică din lume, cu o comunitate de peste 3000 de voluntari. Din 2016 identifică probleme sociale sistemice și generalizate și construiește pro bono infrastructura digitală de care România are nevoie,. Misiunea organizației este să ajute la rezolvarea cât mai multor probleme sociale prin intermediul tehnologiei. Până acum, Code for Romania a dezvoltat 56 de soluții digitale vitale pentru România, inclusiv infrastructura digitală pentru gestionarea crizei Covid-19 și a crizei refugiaților din Ucraina. Aceste soluții au sprijinit până acum peste 20 de milioane de oameni. Prin munca internațională a Code for Romania, derulată prin Commit Global, România devine centrul tehnologiei civice la nivel global, exportând soluții digitale care vor ajuta sute de mii de ONG-uri din întreaga lume. Obiectivul organizației globale: să asigurăm acces egal la această infrastructură la nivel mondial, indiferent de vârstă, rasă, educație sau gen.