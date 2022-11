Mama regretatului designer de modă Răzvan Ciobanu trăiește o dramă până la sfârșitul vieții, căci a rămas și fără soț, și fără unicul fiu. Singură și fără nimeni pe lume, Elena Ciobanu deschide ușile pensiunii pentru cei care doresc o cazare în Prahova, potrivit click.ro.

„Sunt bine, ce să fac? Iau viața așa cum vine ea de la Dumnezeu, nu am încotro. Trebuie să dau înainte și să îmi fac datoria să merg mai departe. Prefer să îmi țin durerea pe care o port în suflet doar pentru mine. Nu aș vrea să știe o țară întreagă tot ce este în inima mea. Așa consider eu că este mai bine. De sărbători (n.r – iarnă) o să muncesc la pensiunea familiei cum am făcut și până acum. Turiștii nu au nicio vină că eu am problemele pe care le am. O să gătesc și câte ceva de mâncare în casă, normal, nu o să las masa goală. Nu știu ce anume o să fac momentan…dacă o să fie mâncarea soțului și a fiului meu preferată. O să văd atunci.”, a declarat, pentru Click!, Elena Ciobanu.

